شاخص شناخت فتنه ها معیارهای رهبر معظم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد دهقان پیش از ظهر یکشنبه در اجتماع بسیجیان بخش شاندیز ضمن تبریک ایام دهه فجر افزود: در جلسات و مذاکراتی که با مسئولان کشور های مختلف داشته ایم، نوع صحبت آنان عظمت انقلاب اسلامی و رهبری را برای ما بیشتر نمایان کرد و امروز انقلاب ما در اکثر کشورهای دنیا نفوذ زیادی داشته است که بعضا برای ما عجیب بوده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به حمله وهابیها به شیعیان یمن گفت: علت حمله وهابیها و آمریکا به یمن، طرفداری شیعیان یمن از ایران و فریاد ضد آمریکایی آنها در ادامه خط انقلاب و امام است و امروز اوج برگشت به اسلام در تمامی کشورهای اسلامی نمایان است و این برگشت مربوط به شیعه و سنی نیست بلکه بحث اسلام ناب است.

نماینده مردم طرقبه شاندیز در مجلس در ادامه افزود: از ابتدای انقلاب لحظه ای نبوده است که دشمنان آرام گرفته باشند و دائما به روشهای مختلف نظامی، امنیتی، فرهنگی و ... علیه نظام توطئه کردند.

وی تصریح کرد: همه مردم دائما در حال امتحان هستند و کسی بدون ایمان و پایداری نمی تواند سربلند بیرون آید.

وی افزود: 31 سال از انقلاب گذشته و عده ای توانستند با حفظ روحیه انقلابی خود پیروز شوند و مردم اغلب از امتحانات سربلند بیرون آمدند ولی عده ای از مسئولان به علت اینکه گرفتار دنیا زدگی شده بودند و دنیا زیر زبانشان شیرین جلوه کرده بود، مردود شدند.

دهقان در پایان گفت: در فتنه ها باید با بصیرت حرکت کرد و دشمن را شناخت و در این راه شاخص و معیار مقام معظم رهبری است.

وی افزود: در وقایع اخیر مردم دشمنان را مچاله کردند و از کشور دور ریختند و نشان دادند که در صحنه هستند و نمونه آن حماسه 9 دی بود و انشاء الله در 22 بهمن نیز مردم حماسه های گذشته را تکرار و انقلاب را با قدرت در مسیر خود ادامه خواهند داد.