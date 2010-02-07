به گزارش خبرگزاری مهر، 80 درصد از تصویربرداری این مجموعه 13 قسمتی به تهیهکنندگی اعظم تندرو به پایان رسیده و ضبط در لوکیشنی در خیابان میرداماد ادامه دارد.
مجموعه "ستارههای سربی" به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه میشود و در آن نسرین مقانلو، رضا توکلی، چکامه چمن ماه، محسن افشانی، افشین سنگچاپ و رحیم نوروزی بازی میکنند.
این مجموعه روایتگر دختر جوانی به نام غزاله است که درگیر فروش مواد مخدر شده و مورد سوء استفاده تهمینه قرار گرفته است. او با وسوسه رسیدن به پول درگیر ماجراهای ناخواستهای میشود.
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