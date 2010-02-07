مهلت اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوارها تا پنج روز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران با تاکید براینکه مراجعه نکردن به پایگاه اینترنتی این مرکز به منزله تائید اطلاعات موجود است از همه هموطنانی که به خوشه بندی خود اعتراض دارند یا اطلاعات آنها نیاز به اصلاح دارد ، خواست بدون در نظرداشتن شمار خانوار خود به پایگاه اینترنتی این مرکز به نشانی www.amar.org.ir مراجعه و با درج کد رهگیری ، اعتراض خود را اعلام کنند.

مرکز آمار ایران همچنین با اشاره به برخی تماسها با این مرکز تصریح کرد : از انجا که پایگاه اینترنتی این مرکز ملی است ، افراد یا دستگاههایی که به طور مستقیم از ماهواره جهانی استفاده می کنند نمی توانند از طریق آن وارد پایگاه مرکز آمار شوند.

این مرکز درباره هموطنانی که کد رهگیری را گم کرده اند نیز اعلام کرد این افراد اردیبهشت سال آینده با دریافت کد رهگیری ( روش دریافت آن متعاقبا اعلام خواهد شد) می توانند به پایگاه مرکز آمار مراجعه و اطلاعات اقتصادی خود را تائید یا اصلاح کنند.