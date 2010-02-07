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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

"ماموریت غیر ممکن" در خانه سینما به نمایش در می‌آید

"ماموریت غیر ممکن" در خانه سینما به نمایش در می‌آید

فیلم‌های مستند "21 آگهی استخدام" و "ماموریت غیر ممکن" امروز یکشنبه 18 بهمن‌ماه در خانه سینما روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دو فیلم مستند را جعفر صانعی مقدم تهیه کرده است، "21 آگهی استخدام" درباره آگهی‌های استخدامی است که در نشریات چاپ می‌شود، موضوع "ماموریت غیرممکن" درباره بازیهای کودکانه است.

"21 آگهی استخدام" را فرحناز شریفی کارگردانی کرده و عباس امینی کارگردان "ماموریت غیرممکن" است. این دو مستند امروز ساعت 15:30 در خانه سینما روی پرده می‌روند و جلسه نقد و بررسی با حضور تهیه‌کننده و کارگردان‌های فیلمها برگزار می‌شود.

پیش از برگزاری بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر دو مستند "همه آرزوهای من" و "مشترک مورد نظر" در خانه سینما اکران شدند، این مستندها بخش‌هایی از مجموعه "شبی با مستند" هستند که برای پخش از شبکه چهار تولید شده‌اند. 

کد مطلب 1031322

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