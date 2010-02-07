به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پزشکپور با اعلام این مطلب اضافه کرد: برای معاینه فنی تاکسیها تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شده است بطوریکه از کل هزینه معاینه فنی، تنها یک ششم از رانندگان تاکسی دریافت میشود و مابقی هزینه را سازمان تاکسیرانی در قالب یارانه پرداخت میکند.
وی تعداد تاکسیهای تهران را حدود 96 هزار دستگاه اعلام و اضافه کرد: از این تعداد 64 هزار دستگاه در دورههای سه ماهه به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند.
معاون طرح و برنامه ستاد معاینه فنی خودروهای تهران افزود: فرهنگ عمومی معاینه فنی خودرو علاوه بر ابزارهای تبلیغاتی، با اعمال قانون نهادینه میشود.
پزشکپور با اشاره به فعالیت سه مرکز معاینه فنی با تجهیزات ویژه، تصریح کرد: این سه مرکز برای معاینه فنی اتوبوسهای شرکت واحد راهاندازی شده اند و این اتوبوسها باید هر سه ماه یک بار به این مراکز مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که اتوبوسهای شرکت واحد سهم زیادی در حمل و نقل شهروندان تهران دارند، سهم کمی در آلودگی هوای شهر تهران دارند.
پزشکپور با اشاره به اهمیت عامل انسانی و جاده در بروز تصادفات رانندگی، خاطرنشان کرد: اهمیت ایمنی خودرو از دو عامل دیگر کمتر نیست، چرا که خودروی سالم بسیاری از خطاهای انسانی را پوشش میدهد.
وی با بیان این که دلیل آمار پایین تصادفات رانندگی در کشورهای پیشرفته، مهارت رانندگان آنها نیست، افزود: در این کشورها خودروها از کیفیت بالایی برخوردارند و از بروز بسیاری از تصادفات جلوگیری میکنند یا از شدت آنها میکاهند.
معاون ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: حرکت به سمت نرم افزاری کردن سیستم به طور جدی در دستورکار این ستاد قرار دارد و به این منظور در حال آماده سازی بانک جامع اطلاعاتی از وضع خودروهای موجود هستیم.
بر اساس مواد 4 و 5 طرح کاهش آلودگی هوا و آییننامه راهنمایی و رانندگی، تردد خودروهای فاقد معاینه فنی ممنوع است.
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