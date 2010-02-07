توجه به بخش گردشگری مهمترین اولویت توسعه استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه تله کابین منطقه گاوازنگ با بیان اینکه باید فضا را برای جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری فراهم کرد، اظهار داشت: ارزش افزوده استان از طریق بالا رفتن ظرفیت گردشگری افزایش پیدا می کند، به همین دلیل نباید در این خصوص تردیدی داشته باشیم.

وی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده، تا پایان خرداد ماه کلیه ظرفیتهای گردشگری استان تعیین تکلیف و کلنگ زنی خواهند شد و نباید در این بخش امور بلاتکلیفی وجود داشته باشد.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه حق شهروندان است که از منابع خدادادی شهرستان استفاده کنند، افزود: اگر پروژه های بزرگ موجود در استان به بهره برداری برسند، تحولات عظیمی را در استان شاهد خواهیم بود.

استاندار زنجان تاکید کرد: در حال حاضر فرصت مناسبی برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در استان فراهم شده است.

رئوفی نژاد چشم انداز چهار سال آینده استان زنجان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: قطعا تا پایان این مدت استان به آنچه شایسته است خواهد رسید.

همچنین مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها با بیان اینکه 12 پروژه بزرگ گردشگری در استان اجرا خواهد شد، گفت: فاز اول مجموعه تله کابین گاوازنگ به طول هزار و 500 متر و در 12 ایستگاه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان احداث خواهد شد.

محمدمهدی احمدیان افزود: بخشهای مجموعه تفریحی و فرهنگی گاوازنگ شامل بر باشگاه سوارکاری و پیست اسکی روی چمن را شامل می شود که توسط بخش خصوصی راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه برای احداث 12 پروژه گردشگری 20 میلیارد تومان اعتبار لازم است، خاطرنشان کرد: کلیه پروژه ها آماده کلنگ زنی و در مراحل اولیه ساخت هستند.