زبیدالله سلیموف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: پس از لغو سفر کمانداران تیم کیش به مرحله اول مسابقات جایزه بزرگ آسیا در مالزی تیم ما خود را برای حضور موفق در رقابت‌های لیگ برتر سال آینده و حضور در مسابقات بین المللی آماده می کند.

وی افزود: خوشبختانه جزیره کیش شرایط خوبی برای برگزاری اردوها و مسابقات تیروکمان دارد. این جزیره از 27 بهمن ماه میزبان مسابقات تیراندازی باکمان جام خلیج فارس است که تا این زمان بیش از 200 ورزشکار برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

سرمربی تیم تیروکمان کیش با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ داخل سالن، گفت: تیراندازان ما شرایط خوبی را درمسابقات خارج از سالن دارند در کنار آن مسابقات رسمی بین المللی در زمین روباز و در مسافت‌های 30، 50 ، 70 و 90 متر برگزار می شود به همین دلیل قصد نداریم شیوه تمرین و مسابقه کمانداران تیم را با حضور در مسابقات داخل سالن در مسافت 18 متر تغییر دهیم.