4 هزار نظامی انگلیسی آماده بزرگترین درگیری با طالبان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ساندی تایمز، این چهار هزار نیرو بخشی از نیرویی خواهند بود که بزرگترین نبرد را علیه طالبان انجام می دهند.

این نبرد که در آن نیروهای آمریکایی، انگلیسی و افغانی حضور دارند بزرگترین عملیات نظامی خواهد بود که از زمان جنگ اول خلیج فارس تا کنون انجام شده است.

در این نبرد که "عملیات مشترک" نام دارد خطرناک ترین نقاط موجود در ولایت هلمند بویژه نقاط مرکزی این ولایت مورد حمله نیروهای مشترک قرارمی گیرد.

جزئیات این عملیات، تاریخ شروع و نقطه آغازین آن محرمانه است اما با این وجود خبرهای متعددی درباره برنامه های آماده سازی نظامیان انگلیسی و آمریکایی برای آغاز این عملیات منتشر می شود.

این در حالی است که روز گذشته و در پی انتشار خبر طرح ویژه ناتو برای حمله به ولایت هلمند افغانستان، طالبان امروز شنبه از آمادگی خود برای مقابله با حملات نیروهای ائتلاف بویژه نظامیان آمریکایی و انگلیسی خبر داد.

طالبان افغانستان اعلام کرده که با کمربندهای انفجاری و سایر مواد منفجره در انتظار ورود نظامیان آمریکایی و انگلیسی به ولایت هلمند است.