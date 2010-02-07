حفاظت از موقوفات یکی از وظایف مهم اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله جعفر سیدان پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از مدیران اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی به مناسبت دهه وقف افزود: مردم هر چه بیشتر آثار وقف را احساس کنند، به گسترش فرهنگ وقف کمک بیشتری می شود.

وی با تأکید بر این که موقوفات حتماً باید در جهت خود مصرف شود، ادامه داد: یکی از وظایف مهم اوقاف، حفاظت از موقوفات است.

آیت الله سیدان اظهار داشت: توجه دادن مردم به کارهای خیر و برنامه هایی که بتواند نیازهای مختلف مادی و معنوی را در جامعه تأمین کند، در دین اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از مواردی که می تواند به نشر معارف و فرهنگ دین کمک کند بخشش اموال است.

