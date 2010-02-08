فروش خیار 25 تومانی تا هزار تومان!/ خیارکاران کهنوجی ورشکست شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جنوب استان کرمان از پتانسیلهای بی نظیر کشاورزی برخوردار است به گونه ای که این مناطق در چهار فصل سال قابلیت کشت انواع محصولات کشاورزی به خصوص در شهرستانهای جیرفت و کهنوج را داراست.

بسیاری از محصولات مانند خیار و گوجه فرنگی که در فصل زمستان با کاهش تولید در کشور مواجه هستند، محصولات جالیزی در ایام سرد سال به دلیل آب و هوای متبوع و گرم در جنوب کرمان قابل کشت در مقیاس وسیع هستند.

به دلیل این شرایط آب و هوایی مزارع این شهرستانها برای کاشت سیب زمینی و پیاز طرح استمرار کشور در نظر گرفته شده و این امر واردات پیاز و سیب زمینی و نوسان قیمت این محصولات در کشور را که در سالهای گذشته شاهد بودیم کنترل کرده است.

در این میان کاشت محصولات جالیزی از جمله خیار و گوجه فرنگی در جنوب استان کرمان بسیار مورد توجه کشاورزان جنوب استان کرمان قرار می گیرد به گونه ای که محصول مورد نیاز بسیاری از استانهای کشور از جمله تهران را تامین می کند و با توجه به کیفیت بالای این محصول مورد توجه ویژه مصرف کنندگان نیز قرار می گیرد، اما عدم مدیرت صحیح در کاشت و بازاریابی محصولات سبب شده است کشاورزان در زمان برداشت با مشکل فروش محصول و افت شدید قیمتها توسط دلالان مواجه شوند.

این مسئله بارها در کاشت محصولات مختلف مشاهده شده است به گونه ای که حتی هزینه برداشت محصول نیز بسیار بیشتر از قیمت اعلام شده توسط دلالان برای خرید است و به این ترتیب بسیاری از محصول و دست رنج ماهها تلاش کشاورزان در مزارع از بین می رود یا پس از برداشت با قیمتهای بسیار اندک به فروش می رسد و در نهایت نه تنها هزینه کاشت محصول و حتی بذر خریداری شده جبران نمی شود بلکه این کشت تنها کشاورزان را بدهکار می کند.

این در حالیست که بسیاری از کشاورزان جنوب استان کرمان برای کشت اقدام به دریافت وامهای کشاورزی، اجاره زمین و خرید بذر، کود و سم به صورت قرضی می کنند و درنهایت شرایط نامساعد بازار و دخالت دلالان موجب ورشکستی کشاورزان می شود.

این مشکل پس از اینکه در ماههای گذشته کشاورزان گوجه کار جنوب کرمان درگیر کرد و موجب شد گوجه برداشت شده به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای فروش خوراک احشام شود یا در مزرعه خشک شود در روزهای اخیر دامان کشاورزان خیار کار کهنوج را نیز گرفته است.

در حال حاضر خیار در کهنوج با قیمتهای نازل حتی تا سقف 25 تومان خریداری می شود و این درحالی است که خیار در کرمان هم اکنون 300 تومان و در تهران و شهرهای اطراف پایتخت از 700 تومان تا 1000 تومان به فروش می رسد.

در این میان کشاورزان پس از ماههای تلاش برای برداشت محصول ورشکست می شود و در این میان سود محصول به جیب سودجویان و دلالانی می رود که اکثرا حتی بومی منطقه نیز نیستند و این نشان از چرخه ناصحیح اقتصاد کشاورزی در این بخش دارد.

یکی از کشاورزان کهنوجی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: قیمتهای محصول که توسط دلالان اعلام می شود بسیار اندک است و اگر با این قیمت محصول خیار را به فروش برسانیم در نهایت تنها ضرر کرده ایم و در واقع برای یک دلال ماهها بدون سود کار کرده ایم.

وی افزود: دلالان قسم می خورند که قیمت خیار در بازارهای مصرف زیر 150 تومان است و به دلیل هزینه حمل و نقل نمی توانند بیشتر بخرند و ما هم واقعا نمی دانیم راست می گویند یا دروغ در این میان به دلیل اینکه خیار را برداشت کرده ایم و جایی نیز برای نگهداری نداریم در نهایت دلالان محصول را با قیمت بسیار پایین می خرند به طوریکه حتی هزینه کیسه پلاستیکی که محصول در آن قرار گرفته جبران نمی شود.

کشاورز دیگری در این زمینه می گوید: هزینه کاشت محصول به دلیل گران شدن قیمت کود و سم افزایش یافته است و بسیاری از کشاورزان حتی با قرض و وام کشاورزی اقدام به کشت کرده اند اما امروز در فصلی که باید هزینه های خود را جبران کنند و با توجه به نزدیک شدن به زمان پرداخت اقساط وامها نمی دانند با محصولی که تا چند روز دیگر در جالیز خراب می شوند چه کنند.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان محصول را به دلیل خراب شدن به بیابان می ریزند و یا به عنوان خوراک احشام استفاده می کنند.

این کشاورز گفت: در زمان برداشت گوجه هم همین اتفاق افتاد و حضور دلالان و دلال بازی تنها به زمان برداشت خیار مربوط نمی شود، اگر هنداونه نیز بکاریم در نهایت همین مشکل را داریم اگر گوجه و خیار هم بکاریم همین مشکل وجود دارد.

وی افزود: تنها راه حل مشکل مدیریت قیمت در بازار است نباید به دلالان اجازه داد محصول را به نفع خود خریداری کنند چون این افراد با هم تبانی می کنند درنهایت قیمت را کمتر از قیمت واقعی بازار تعیین می کنند.

به نظر می رسد با توجه به تدوام این مشکل و اینکه همه ساله با آغاز برداشت محصول مختلف شاهد دلال بازی در بازار و همچنین مشکل حمل و نقل هستم مسئولان باید درسطح کلان چاره اندیشی در خصوص حذف دلالان از بازار اقدام عملی انجام دهند.

ایجاد سیستم یکپارچه در خصوص قیمت گذاری بر اساس نیاز بازار و عرضه و تقاضای منصفانه و نظارت بر حمل و نقل کالا می تواند درنهایت رضایت کشاورزان را در پی داشته باشد و از اصراف و هدر رفت سرمایه نیز جلوگیری کند.