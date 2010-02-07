همه خبرنگاران واقعی آرم طرح ترافیک دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فضل الله اسلامی با بیان این مطلب اظهار کرد: سازمان ها و نهادهایی که برای دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک سهمیه دارند باید مدارک خودروهای خود را مانند سایر خودروها به دفاتر الکترونیک در سطح شهر ارایه دهند و از همان دفاتر نیز مجوزها را دریافت کنند.

وی ادامه داد: خبرنگاران رسانه ها نیز جز گروه هایی هستند که دارای سهمیه هستند و در حال حاضر مکاتبات لازم با رسانه های مختلف در حال انجام است و رسانه ها باید لیست خبرنگاران خود را مشخص کنند.

مدیرکل اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مکاتبات لازم برای توزیع آرم طرح ترافیک بین سازمان ها و نهادهایی که دارای سهمیه هستند در حال انجام است، گفت: پس از واریز مبالغ مجوز ورود به محدوده طرح و ارایه مدارک لازم سهمیه گیران می توانند نسبت به دریافت آرم اقدام کنند.

وی افزود: برای احراز هویت خبرنگاران پارامترهایی همچون بیمه و سهام عدالت و چند آیتم دیگر تعریف شده که بر اساس آن خبرنگاران واقعی شناسایی و نسبت به درخواست آنان اقدام خواهد شد.