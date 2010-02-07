به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون تیراندازی آسیا به منظور انتخاب کادر داوری مسابقات تیراندازی بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو چندی پیش با ارسال دعوتنامه‌ای به تمامی کشورهای این قاره خواستار معرفی داوران تراز اول آنها شد.

مسئولان کمیته داوری کنفدراسیون تیراندازی آسیا در نهایت از میان فهرست پیشنهادی فدراسیون تیراندازی ایران، "ندا نوذری" داور بین ‌المللی این رشته را برای قضاوت این پیکارهای مهم آسیایی انتخاب کردند.

نوذری دارای مدرک درجه A داوری بین المللی بوده و هم اکنون عضو کمیته فنی داوری کنفدراسیون آسیاست.

بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو به عنوان مهمترین رویداد ورزشی در آسیا، آبان‌‌ماه سال آینده به میزبانی چین برگزار می‌ شود.