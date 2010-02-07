مجموعه "این روزها" در فرهنگسرای پایداری رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی مشاور عالی شهردار در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و مشارکت جدی مردم بزرگوارمان یک انقلاب فرهنگی محسوب میشود. رژیم پهلوی با پیشینه 2500 سال از بین رفت و نظام جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت استقرار یافت.
ایازی افزود: ما طی 31 سال گذشته شاهد دستاوردهای گرانقدر و ارزشمندی در حوزه مسائل فرهنگی بودیم و در این زمینه اقدامات گستردهای صورت گرفته، هرچند اشکالاتی نیز داشته است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران اظهار داشت: نوع کارها و فضای فرهنگی در زمان قبل از انقلاب به گونهای بود که میخواستند مردم را از دین دور کنند و لاقیدی را رشد دهند و جشنهای 2500 ساله نمونهای از کارهای فرهنگی آن دوره است ولی امروزه شاهد دستاوردهای ارزنده انقلاب هستیم. برای نمونه در حوزه آموزش و پرورش شاهدیم که در مقوله سوادآموزی و توسعه اماکن آموزشی چه اقدامات وسیعی انجام شدهاست؛ اقداماتی که سال به سال نیز توسعه مییابد.
ایازی با بیان اینکه گفتمان بین نسلی یکی از ضروریترین مسائلی است که در جامعه امروزی باید بدان پرداخته شود افزود: حضور جوانان در المپیادهای جهانی و ارتقای سطح علمی جامعه از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار میرود که نسل جدید باید قدر آن را بداند.
وی مقوله سادهزیستی را یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و یاد آور شد: ظلم به جمهوری اسلامی است اگر نگوییم مدیران ما سادهزیست هستند؛ آن چیزی که امام (ره) از خود به یادگار گذاشتند و نیز مقام معظم رهبری مشی زندگیشان است سادهزیستی نامیده میشود.
ایازی در ادامه به تلاشهای مدیریت شهری در حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فقط از سوی شهرداری سه میلیون مترمربع فضای فرهنگی در مرحله ساخت است و پنج هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در این بخش شده تا عامه مردم از آن استفاده کنند. سازمان فرهنگی هنری باید پیشگام این امر باشد و با محور قرار دادن مدیریت شهری به توسعه این کارها کمک کند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در پایان از رونمایی کتاب "یکصدسال بلدیه" در دو هزار و 500 صفحه در سال آینده به مناسبت سالگرد تاسیس شهرداری خبر داد.
در ادامه این مراسم محمد مشاری معاون فرهنگی این سازمان با بیان اینکه تولید مجموعه کتاب "این روزها" یکی از افتخارات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران محسوب میشود گفت: برای بیان دستاوردها و رهاوردهای انقلاب اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری وظیفه و رسالت مهمی را بر دوش دارد.
وی از ترجمه این مجموعه به زبانهای عربی و انگلیسی خبر داد و افزود: با این کار به آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) که همان صدور پیام فرهنگی انقلاب اسلامی است جامه عمل میپوشانیم و امیدواریم در راه ترویج و نشر پیامهای انقلاب اسلامی که با پشتوانه قوی و ارزشمند و ذخیره بزرگی مانند اندیشههای امام (ره) و دیدگاههای رهبری همراه است هر چه بیشتر بکوشیم و پیشرو باشیم.
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