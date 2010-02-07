بارش برف راه 50 روستای شهرستان بروجرد را مسدود کرد

بهرام یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد اظهار داشت: بر اثر بارش سنگین برف و باران طی 24 ساعت گذشته راه روستایی بیش از 50 روستای تابعه بروجرد و اشترینان مسدود شد.

وی تصریح کرد: بر اثر بارش برف راه عمده روستاهای این شهرستان با مشکل مواجه شد به طوریکه برخی از اهالی این روستاها صبح امروز نتوانستند برای کارهای روزمره به مرکز شهر تردد داشته باشند.

مسئول راه روستایی اداره راه و ترابری شهرستان بروجرد یادآور شد: در حال حاضر شش اکیپ راه و ترابری مشغول نمک پاشی و برف روبی راههای روستایی هستند و تاکنون راه 50 درصد روستاهای این شهرستان بازگشایی شده است.

یاراحمدی ابراز امیدواری کرد که حداکثر تا پایان امروز راه روستایی بقیه روستاهای بروجرد نیز باز شود.