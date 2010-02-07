طرح 10 ساله رژیم اسرائیل برای یهودی سازی کامل قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، هیئت اسلامی - مسیحی کمک به قدس و اماکن مقدس آن در بیانیه ای از طرح جدید رژیم صهیونیستی موسوم به "قدس در 2020" خبرداد.

در این بیانیه آمده است: به موجب این طرح مجتمع های بزرگ شهرک نشین اطراف قدس به شهر قدس ملحق خواهند شد و بسیاری از زمین های قدس و اطراف آن نیز در راستای یهودی سازی مصادره خواهند شد.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: طبق این طرح بیش از 40 هزار یهودی از منطقه ساحل به قدس منتقل خواهند شد تا قدس متعلق به اسرائیل شود.

هیئت مذکور با اعلام این مطلب افزود: اجرای این طرح تا سال 2020 به طول می انجامد و 15 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. به طوری که با آغاز سال 2020 شمار فلسطینی ها در قدس بسیار کاهش یافته و به کمتر از 12 درصد و در مقابل نسبت یهودیان به بیش از 88 درصد جمعیت قدس خواهد رسید.

در پایان بیانیه از شورای امنیت خواسته شده است که به طور جدی مانع از یهودی سازی قدس توسط رژیم صهیونیستی شود.