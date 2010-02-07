به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی زم رئیس هیات مدیره این تشکل صنفی در نامه ای خطاب به علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن خواستار صدور مجوز ورود تکنولوژی پیشرفته روز دنیا به ایران به منظور تولید با سطح کیفی بهتر شد.

در این نامه آمده است :همانگونه که مستحضر هستید واحدهای صنفی تولید و تکثیر لوح های فشرده CD و DVD که هم اکنون در کشور به فعالیت مشغول هستند ،متاسفانه از تکنولوژهایی استفاده می کنند که سالهاست در کشورهای پیشرفته منسوخ شده اند.

در این نامه می‌خوانیم :علیرغم کوششهای فراوانی که در دهه گذشته و خصوصا دوران وزارت جنابعالی برای تولید انواع محصولات فرهنگی و لوح فشرده دیجیتالی انجام شده ، واردات تکنیک ها و تکنولوژی های منسوخ شده، عقب ماندن صنایع تولیدی اقلام فوق از دستاوردهای نوین دنیا در این زمینه ، تضییع منابع ارزی کشور و عدم کیفیت مناسب محصولات تولید شده را در پی دارد.

در این نامه زم ضمن تقاضای صدور مجوزهای جدید برای ورود تکنولوژی پیشرفته روز جهان نظیر لوح فشرده دیجیتالی DVD و BLU- RAY به داخل کشور ادامه می‌دهد :همچنین امیدوارم با ایجاد ساز و کار لازم برای استفاده از تسهیلات بانکی با هدف افزایش توان فنی ، تحقیقاتی و تکنیکی در این خصوص ، موجبات ارتقای کیفی و کمی محصولات فرهنگی را فراهم فرمایید.

لوح فشرده بلو – ری " BLU- RAY , B" نوعی دیسک نوری است که کاربرد اصلی آن ذخیره ویدئو با کیفیت بالا و اطلاعات کامل بوده و از نظر ظاهری نیز مشابه با DVD و VCD است.

یک دیسک بلو- ری دو لایه، می تواند 50 گیگابایت ذخیره کند که شش بار بیشتر از ظرفیت یک دی وی دو لایه است. بلو- ری چهار لایه با 100 گیگابایت فضا و شش لایه با 200 گیگا بایت فضا، دیسک هایی هستند که کار بر روی آنها شروع شده و در حال تحقیقات و پیشرفت است. توسعه لایه ها حتی تا 10 لایه اما با 250 گیگ نیز مطرح شده، اما مشکل تولید آن، پایین بودن تکنولوژی دیسک خوان های امروزی عنوان شده است.

