11 پروژه عمرانی در شهرستان درمیان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، با بهره برداری از این پروژه ها بیش از سه هزار خانوار از ساکنین این شهرستان از مزایای آن بهره مند شدند.

افتتاح دهیاری روستای خیرآباد با زیربنای 50 متر مربع و اعتبار 120 میلیون ریال، احداث پل ارتباطی روستای گزیک با اعتبار 800 میلیون ریال، احیا و مرمت قنات روستاهای کلاته بلوچ و کلاته گاویچ و بهره برداری از هفت پروژه برق رسانی از جمله این پروژه ها می باشد.

فرماندار درمیان در مراسم افتتاح این پروژه گفت: جهاد کشاورزی در راستای تثبیت اشتغال در روستاها گامهای موثری برداشته است.

رجبعلی براتی با اشاره به مشکلات موجود برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی در شهرستان افزود: احیا و مرمت قنوات بهترین راهکار برای استفاده بهینه و درست از منابع آبی موجود می باشد.

وارسته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیزاحیا و مرمت قنوات به طول یک هزار و 50 متر واعتبار سه میلیارد و 780 میلیون ریال و احداث سه استخر ذخیره سازی آب با ظرفیت 420 متر مکعب و اعتباریک میلیارد و 910 میلیون ریال از مهترین اقدامات جهاد کشاورزی درمیان عنوان کرد.

در همین روز هفت پروژه برق رسانی از جمله تأمین برق شهرک تخته جان، تأمین برق معبر روستاهای نوغاب و منصورآباد، سالن ورزشی شهر طبس مسینا، مسکن مهر شهرستان، روشنایی بلوار خلیج فارس و ترمیم و اصلاح شبکه های شهری و روستایی به طول 18 هزار و 214 مترفشار متوسط و ضعیف و نصب پنج ترانس با اعتبار پنج میلیارد و 895 میلیون ریال به طور همزمان در بخشهای مرکزی، گزیک و قهستان به بهره برداری رسید.