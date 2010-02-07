حکم جدید کامران دانشجو برای معاون پژوهشی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو با این حکم انتصاب محمد مهدی نژاد نوری را به عنوان نائب رئیس شورای فناوری اطلاعات وزارت علوم معرفی کرده است.

وزیر علوم در حکم انتصاب، شناسایی حوزه های فناوریهای نوین و پیشرفته و نیازسنجی فناوریها در ارائه سند راهبردی ملی در این حوزه، تقویت و گسترش مراکز رشد با هدف تبدیل ایده ها به موضوعات پژوهش، تبدیل نتایج پژوهش به فناوری و تامین زیرساختهای فناوری کاربردی در راستای تحقق اهداف علمی و فناوری کشور و برنامه های تقدیمی وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی را از وظایف نائب رئیس شورای فناوری اطلاعات ذکر کرده است.

مهدی نژاد نوری پیش از این طی حکمی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز منصوب شده بود.