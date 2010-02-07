به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که کاری از گروه قرآن و تفسیر شبکه رادیویی قرآن است با ایجاد فضایی معنوی به جنبه های مختلف شخصیت رسول اکرم (ص)، امام حسن(ع) و امام رضا(ع) در قالب گفتار، تلاوت، ادعیه و زیارت، کارشناسی، تواشیح و متن ادبی پرداخته می شود.

در برنامه"چشم در چشم" با استناد به آیات سوره های مبارکه کوثر، علق، شمس، مدثر، مزمل، قلم، طلاق، نجم، مجادله، فتح و طه، همراه با متن ادبی مرتبط با این آیات، شخصیت قرآنی پیامبر(ص)، امام حسن(ع) و امام رضا(ع) و تأکید بر وجوه رحمانی پیامبر اعظم (ص) همچنین تبیین نیاز جامعه اسلامی به اخلاق نبوی پرداخته خواهد شد .