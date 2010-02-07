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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

پخش ویژه‌برنامه "چشم در چشم" از رادیو قرآن

پخش ویژه‌برنامه "چشم در چشم" از رادیو قرآن

رادیو قرآن در روزهای پایانی ماه صفر همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) ویژه برنامه‌ای با عنوان "چشم در چشم" با استناد به آیات قرآن کریم پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که کاری از گروه قرآن و تفسیر شبکه رادیویی قرآن است با ایجاد فضایی معنوی به جنبه های مختلف شخصیت رسول اکرم (ص)، امام حسن(ع) و امام رضا(ع) در قالب گفتار، تلاوت، ادعیه و زیارت، کارشناسی، تواشیح و متن ادبی پرداخته می شود.

در برنامه"چشم در چشم" با استناد به آیات سوره های مبارکه کوثر، علق، شمس، مدثر، مزمل، قلم، طلاق، نجم، مجادله، فتح و طه، همراه با متن ادبی مرتبط با این آیات، شخصیت قرآنی پیامبر(ص)، امام حسن(ع) و امام رضا(ع) و تأکید بر وجوه رحمانی پیامبر اعظم (ص) همچنین تبیین نیاز جامعه اسلامی به اخلاق نبوی پرداخته خواهد شد . 

کد مطلب 1031372

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