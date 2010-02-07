کسری مخازن دشتهای خراسان رضوی به1.1 میلیارد مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا طاهری ظهر یکشنبه در آستانه برگزاری همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: سهم آبهای زیرزمینی از منابع تجدید شونده حدود 6.7 میلیارد متر مکعب است اما متاسفانه میزان برداشت از این منابع 7.8میلیاردد متر مکعب بوده که نشان دهنده 1.1میلیارد متر مکعب کسری مخازن دشتهای استان است.

معاون حفاظت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: سهم منابع تجدید پذیر آب های سطحی حدود 2.2میلیارد ریال متر مکعب استکه در حال حاضر حدود 2.1 میلیارد متر مکعب آن در حال بهره برداری است و مهار مابقی آن بسیار پرهزینه است که با این وجود پروژه های در دست اجرای دستگاههای متولی آب در حال کنترل آن هستند.

وی افزود: بر اساس آخرین بررسیها، متوسط دراز مدت بارندگی این استان 225 میلیمتر است و حجم نزولات جوی ناشی از آن حدود 26.3 میلیارد متر مکعب می شود که طی فرآیند تبخیر حدود 70 درصد آن یعنی 17.9 میلیارد متر مکعب از دسترس خارج و8.9 میلیارد متر مکعب حجم آبی است که در دو بخش سطحی و زیرزمینی قابل دستیابی خواهد بود.

طاهری با اشاره به سهم مصارف بخش های مختلف در استان افزود: حدود 91 درصد آبها در بخش کشاورزی، 7 درصد در بخش شرب و تنها 2 درصد در بخش صنعت مصرف می شود در حالیکه متوسط مصرف آب دنیا در بخش کشاورزی حدود 70 درصد و متوسط بارندگی دنیا حدود 800 میلی متر در سال است.

وی افزود: شاخصه های مصرف در این سه بخش زیاد بودن مصرف در بخش کشاورزی، کیفیت بالا و نیاز به صرفه جویی بیشتر در بخش شرب و عدم آلودگی فاضلاب خروجی در بخش صنعت است.

معاون حفاظت آب منطقه ای خراسان رضوی خاطر نشان کرد: بیش از 85 درصد آب مصرفی استان از منابع زیرزمینی تامین می شود که متاسفانه کسری مخازن آب زیرزمینی، مشکلات کیفی و شور نشدن منابع آب و خاک و نشست زمین و مخاطرات ناشی از آن خواهد شد.

وی اصلی ترین راه حل عبور از مشکل را در بخش کشاورزی با بیش از 90 درصد مصرف آب عنوان کرد و تاکید کرد: باید به طور همزمان کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و حفظ اشتغال اقتصاد این بخش مورد توجه قرار گیرد و از پرداختن صرف به یک بعد اجتناب شود.

طاهری گفت: شاید در نظر اول این دو مقوله متناقض یکدیگر بوده و قابل جمع نباشد ولی می توان از شیوه های مدرن کشاورزی که در آن از یک واحد حجم آب نسبت به کشاورزی سنتی ارزش افزوده بیشتری عاید می شود استفاده کرد.

وی افزود: از گلخانه ها، کشتهای صنعتی و توسعه روشهای آبیاری تحت فشار البته با کاهش مصرف آب نسبت به وضعیت فعلی و هدف گذاری استفاده از احجام آبی که بتواند به مرور سفره های تخلیه شده آب زیرزمینی را احیاء نماید از جمله این روش ها است.

همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب یکم اسفند ماه در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.