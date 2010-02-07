آرای فلاسفه عصر روشنگری بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روشنگری یکی از اعصار مهم در تاریخ اندیشه است و ریشههای تفکر مدرن را میتوان در آن یافت.
عصر روشنگری(قرن 18) یکی از مهمترین قرون در تاریخ اندیشه است و مسیر تفکر و اندیشه در این قرن سیری دیگر را میپیماید.
به گمان نویسنده از ویژگیهای مهم این عصر تلاش فلاسفه و اندیشمندان برای تغییر وضع موجود است. به عبارت دیگر فلاسفه در این قرن سعی دارند در آثارخود به مبانی و ریشههای به وجود آورنده وضعی که در آن قرار داشتند بپردازند و از رهگذر آن بتوانند وضع موجود را تغییر دهند.
نویسنده در این اثر به بررسی آرای فلاسفه و صاحبنظرانی چون کانت، آدام اسمیت، ولتر، بنیامین فرانکلین و توماس جفرسون میپردازد.
مؤلف کتاب لیود اسپنسر استاد دانشگاه لیدز است. این کتاب توسط انتشارات آیکون منتشر شده است.
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