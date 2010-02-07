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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

آرای فلاسفه عصر روشنگری بررسی شدند

لیود اسپنسر در کتابی به بررسی آرای فلاسفه عصر روشنگری پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روشنگری یکی از اعصار مهم در تاریخ اندیشه است و ریشه‌های تفکر مدرن را می‌توان در آن یافت.

عصر روشنگری(قرن 18) یکی از مهمترین قرون در تاریخ اندیشه است و مسیر تفکر و اندیشه در این قرن سیری دیگر را می‌پیماید.

به گمان نویسنده از ویژگی‌های مهم این عصر تلاش فلاسفه و اندیشمندان برای تغییر وضع موجود است. به عبارت دیگر فلاسفه در این قرن سعی دارند در آثارخود به مبانی و ریشه‌های به وجود آورنده وضعی که در آن قرار داشتند بپردازند و از رهگذر آن بتوانند وضع موجود را تغییر دهند.

نویسنده در این اثر به بررسی آرای فلاسفه و صاحبنظرانی چون کانت، آدام اسمیت، ولتر، بنیامین فرانکلین و توماس جفرسون می‌پردازد.

مؤلف کتاب لیود اسپنسر استاد دانشگاه لیدز است. این کتاب توسط انتشارات آیکون منتشر شده است.

کد مطلب 1031374

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