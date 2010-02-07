تقدیر و تشکر 216 نماینده از شهردار تهران به خاطر افتتاح تونل توحید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه حمایت از مدیران شهرداری تهران و کارکنان آن را قرائت کرد.

در این بیانیه نمایندگان ضمن تبریک افتتاح تونل توحید از زحمات و تلاش های شهردار تهران و دست اندرکاران این پروژه تقدیر و تشکر کردند.

در این بیانیه ضمن تبریک ایام دهه فجر آمده است: با همت بلند و اراده استوار، توان و تفکر مهندسان، متخصصان و کارگران و مدیران شهرداری تهران تونل توحید که نقطه عطفی در تاریخ تونل سازی مدرن به شمار می آید افتتاح گردید.