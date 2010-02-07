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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۱۵

دربیانیه ای اعلام شد:

تقدیر و تشکر 216 نماینده از شهردار تهران به خاطر افتتاح تونل توحید

تقدیر و تشکر 216 نماینده از شهردار تهران به خاطر افتتاح تونل توحید

216 نماینده مجلس با امضای بیانیه ای از تلاش ها و زحمات شهردار تهران در افتتاح تونل توحید تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه حمایت از مدیران شهرداری تهران و کارکنان آن را قرائت کرد.

در این بیانیه نمایندگان ضمن تبریک افتتاح تونل توحید از زحمات و تلاش های شهردار تهران و دست اندرکاران این پروژه تقدیر و تشکر کردند.

در این بیانیه ضمن تبریک ایام دهه فجر آمده است: با همت بلند و اراده استوار، توان و تفکر مهندسان، متخصصان و کارگران و مدیران شهرداری تهران تونل توحید که نقطه عطفی در تاریخ تونل سازی مدرن به شمار می آید افتتاح گردید.

کد مطلب 1031377

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