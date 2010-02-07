اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استان کرمانشاه از امروز میزبان رقابتهای هندبال زیر گروه لیگ برترکشور است.

کرمانشاه، با تصمیم فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران،مرحله نهایی مسابقات هندبال زیرگروه لیگ برتربه میزبانی کرمانشاه برگزار می شود.

این دوره از مسابقات با شرکت نه تیم از امروز یکشنبه 18 تا 23 بهمن ماه به میزبانی کرمانشاه، در سرسرای ورزشی حضرت امام خمینی (ره) برگزار می شود.

در این مسابقات 9 تیم حضور دارند و در پایان رقابتها دو تیم برتر به مسابقات لیگ برتر فصل آینده راه خواهند یافت.

تمرینات شیرین فراز تا سه شنبه تعطیل شد

باشگاه شیرین فراز کرمانشاه اعلام کرد، تمرینات تیم فوتبال این باشگاه به دلیل طولانی شدن تعطیلات نیم فصل از روز جمعه تا سه شنبه برای دومین بار در یک ماه اخیر تعطیل شده است.

نیم فصل دوم لیگ آزادگان قرار است از ۲۹ بهمن ماه آغاز شود و این در حالیست هفته آخر از دور رفت بازیها در ۲۶ دی ماه برگزار شده است.

این در حالی است که این بازیها تا مدتی دیگر حداقل برای ۲۰ روز دیگر نیز در تعطیلات سال جدید تعطیل می شود.

کارشناسان عقیده دارند، برنامه ریزی صورت گرفته برای لیگ آزادگان و وقفه های بسیار در برگزاری آن در کیفیت پایین این مسابقات به شدت تاثیر گذار است.

600نفر از بسیجیان سرپل ذهاب به ارتفاعات این شهرستان صعود کردند

به مناسبت ایام دهه مبارک دهه فجر و سی و یکمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی 600 نفر از بسیجیان عضو گردان های عاشورا و الزهرا (س) ناحیه مقاومت بسیج سپاه سرپل ذهاب به ارتفاعات این شهرستان صعود کردند.

همچنین این بسیجیان با حضور بر مزار شهدای گمنام این شهرستان یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

هدف از برگزاری این کوهپیمایی، ترویج فرهنگ نشاط و سلامتی، تشویق و ترغیب بسیجیان برای گرایش به ورزشهای همگانی به خصوص کوه پیمایی برای نشان دادن اقتدار بسیجیان در مقابل هرگونه تهدیدی اعلام شد.

مزار شهدای شهرستان سرپل ذهاب با حضور فرماندار، امام جمعه، مسوولین ادارات و آحاد مردم غبارروبی و عطر افشانی شد. سرپل ذهاب در غرب استان کرمانشاه، حدود یکصد هزار نفر جمعیت دارد.

ورزش بانوان استان کرمانشاه کمترین مشکل در بین سایر استان های کشور را دارد

کارشناسان سازمان تربیت بدنی پس از بازدیدهای به عمل آمده در ورزش بانوان استان کرمانشاه و در نشستی با نائب رئیسان هیئتهای ورزشی و رابطین شهرستنهای تابعه، وضعیت ورزش بانوان استان کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کردند.

پس از بازدید کارشناسان سازمان تربیت بدنی در بخش بانوان، استان کرمانشاه را در بین 26 استان بررسی شده کشور به عنوان تنها استان بدون مشکل و کمبود ارزیابی کردند.

به گفته کارشناسان سازمان تربیت بدنی در بازرسی هایی که از برخی استان های انجام شده است، کمبود فضا، سالن ورزشی، امکانات و همچنین تعامل بین روسای هیئت ها و نایب رئیسان از مهمترین مشکلات ورزش بانوان به شمار می رود اما در استان کرمانشاه هیچ مشکلی در بخش بانوان دیده نمی شود.

همچنین در این خصوص، نرگس یوسفی کارشناس امور ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه گفت: ورزش بانوان استان کرمانشاه نیز در سال های اخیر با وجود حمایتهای مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه، رشد و پیشرفت بسیار قابل ملاحظه ای داشته است و در تعداد زیادی از رشته های ورزشی افتخارات و عناوین درخشانی داشته ایم.