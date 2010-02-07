فیلمنامه "بالا در آسمان" جایزه اسکریپتر را برد

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این سه نفر که برای نگارش فیلمنامه "بالا در آسمان" نامزد جایزه اسکار بهترین فیلمنامه نیز هستند ، برای اقتباس از کتاب "بالا در آسمان" از سوی اتحادیه کتابخانه‌های آمریکا به عنوان بهترین فیلمنامه نویسان سال 2009 برگزیده شده اند.



مراسم بیست و دومین دوره جایزه اسکریپتر که به بهترین متن اقتباسی از ادبیات داستانی اختصاص دارد، شنبه شب آینده در محل اتحادیه کتابخانه های آمریکا برگزار می‌شود.



فیلمنامه "دل دیوانه"نوشته تامس کاب ،"ناحیه 9" نیل بلومکمپ و تری تچل ،"تحصیلات" لین باربر و نیک هورنبی و " پرشس" نوشته سافیر و جفری فلچر از رقبای فیلمنامه " بالا در آسمان" برای دریافت جایزه اسکریپتر 2009 بودند.



همچنین جایزه افتخاری دستاورد یک عمر اقتباس ادبی در فیلمنامه نویسی نیز به اریک راث نویسنده فیلمنامه‌های برجسته ای چون "فارست گامپ" و"مورد عجیب بنجامین باتن" تعلق می‌گیرد.



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