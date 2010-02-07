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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

23 طرح عمرانی و خدماتی در دره‌شهر به بهره‌برداری رسید

23 طرح عمرانی و خدماتی در دره‌شهر به بهره‌برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: 23 طرح عمرانی و خدماتی همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با حضور استاندار ایلام در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار دره شهر بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: این طرحها در بخشهای مختلف از جمله راهسازی، بهداشت، آموزش، زیرساخت شهری و روستایی است.

ریاض خیتال بیان کرد: برای اجرای این طرحها در مجموع 220 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه با بهره برداری از این طرحها برای بیش از 100 نفر بیکار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فراهم می شود، گفت: مرحله اول تصفیه‌خانه فاضلاب دره‌شهر، خط انتقال پست برق 63 کیلوولت کوهدشت به دره‌شهر و ساختمان دانشگاه آزاد واحد دره‌شهر همچنین اصلاح و توسعه شبکه برق روستاهای دشت چمران، ارمو، کله جوب، چم ژاب، وزیرآباد، وحدت‌آباد و چقا پوت از جمله طر‌های مهمی بوده که به صورت همزمان به بهره برداری رسیده اند.

خیتال افزود: دره ‌شهر یکی از شهرستانهای در حال توسعه استان ایلام بوده که روند توسعه آن در سالهای اخیر شتاب گرفته است.

کد مطلب 1031389

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