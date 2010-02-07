به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار دره شهر بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: این طرحها در بخشهای مختلف از جمله راهسازی، بهداشت، آموزش، زیرساخت شهری و روستایی است.
ریاض خیتال بیان کرد: برای اجرای این طرحها در مجموع 220 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی هزینه شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه با بهره برداری از این طرحها برای بیش از 100 نفر بیکار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فراهم می شود، گفت: مرحله اول تصفیهخانه فاضلاب درهشهر، خط انتقال پست برق 63 کیلوولت کوهدشت به درهشهر و ساختمان دانشگاه آزاد واحد درهشهر همچنین اصلاح و توسعه شبکه برق روستاهای دشت چمران، ارمو، کله جوب، چم ژاب، وزیرآباد، وحدتآباد و چقا پوت از جمله طرهای مهمی بوده که به صورت همزمان به بهره برداری رسیده اند.
خیتال افزود: دره شهر یکی از شهرستانهای در حال توسعه استان ایلام بوده که روند توسعه آن در سالهای اخیر شتاب گرفته است.
نظر شما