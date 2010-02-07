نشست مطبوعاتی موسیقی نمایش "رستم وسهراب" یکشنبه 18بهمن با حضور داریوش نصیری کارگردان و مهدی وجدانی آهنگساز نمایش در تالار کنفرانس تماشاخانه سنگلج برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهدی وجدانی آهنگساز نمایش گفت: این موسیقی نمایش براساس شاهکار جاودان حکیم ابوالقاسم فردوسی شکل گرفته‌است وترکیبی از نمایش وموسیقی است .تمام تلاش گروه براین بوده که موسیقی ونمایش در خدمت ودر کنار یکدیگر باشند.

وی ادامه داد: ازآنجائیکه این نمایش براساس یک اثر ملی ـ ایرانی خلق شده است تلاش کردیم که اثری فاخر و ماندگاری را اجرا کنیم. ساخت موسیقی "رستم وسهراب"بسیار دشوار بود زیرا علاوه بر فضا‌سازی نمایش باید حسی که کارگردان به آن نیاز داشت را نیز القا می‌کردیم واین مسئله فشار زیادی را به گروه تحمیل می‌کرد.

وی افزود: ارکستر این نمایش خود را برای شرکت دربیست وپنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر آماده می‌کند، البته دراجرا جشنواره بازیگر به صورت راوی حضور خواهد داشت وجنبه موسیقایی اجرا بیشتر از وجه نمایشی آن خواهد بود. بلیط این نمایش برای دانشجویان رشته نمایش با 50درصد تخفیف ارائه می‌شود.

در ادامه داریوش نصیری بازیگر وکارگردان این موسیقی نمایش هم اضافه کرد : مسئله مهم برای من وآهنگساز نمایش تولید یک اثر فاخرملی‌ ایرانی توسط جوانان بود .زیرا معمولا در تولید این آثار از جوانان کمتر استفاده می‌شود وآنها بیشتر درحاشیه قرار می‌گیرند.در این اثر سعی شده که از شیوه‌های مختلف موسیقی ونمایش ایرانی استفاده شود.

وی تاکید کرد: برای نوشتن متن این نمایشنامه از داستان اصلی رستم وسهراب در شاهنامه استفاده شده وبرهمین‌اساس بخش های نثری نیز به آن اضافه شده تا راحت‌تر کنش‌های نمایشی را به اثر القا کند. مرتضی وکیلیان در تنظیم اشعار شاهنامه و متن نمایشی کمک فراوانی به من کرده است.

وی افزود:همچنین ازنظرات علیرضا مصلح تهرانی که به عنوان مشاور کارگردان در اختیار گروه بودند نیز بسیار بهره‌بردم. در اجرای این موسیقی نمایش از دو نمایش سنتی تعزیه ونقالی استفاده کردم.

وی خاطرنشان کرد: دراجرای نمایش از المانهای ساده وگویا استفاده بهره بردیم تامفاهیم به سرعت به تماشاگر منتقل شود.مانند استفاده از شال قرمز ،دستبند سیاه وسفید برای نشان دادن نیکی وبدی،روز وشب، رستم وسهراب ونعش سهراب وهمچنین استفاده از دو چوب برای نقال به جای یک تعلیمی که فضاسازی داستان با آنها اتفاق می‌افتد.

وجدانی در ادامه درباره سبک اجرایی موسیقی در این اثر گفت: اجرای موسیقی دراین نمایش هم مدرن است وهم سنتی.

وی ادامه داد: در اجرای موسیقی دانشجویان وفارغ التحصیلان رشته موسیقی ما را یاری دادند. اعضاء ارکستر 28 نفرهستند که احسان تارخ سرپرست گروه سازهای کوبه‌ای است وگروه سازهای زهی وبادی به همراه یک سوپرانو زن ویک تنور مرد آنها را همراهی می‌کنند.

وجدانی درباره مدت زمان کوتاه این اجرا گفت: به‌دلیل تعطیلاتی که در پیش داریم وفشاری که بر روی ارکستر است واینکه تالار سنگلج نیز بعد از تعطیلات میزبان نمایش دیگری است، سه اجرا بیشتر نداریم.تمام تلاش گروه این است که این نمایش در بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر شرکت کند.

نصیری خاطر نشان کرد: در اجرای این اثر از تعزیه ونقالی در خدمت اثر استفاده شده است. در این نمایش استفاده از المان‌ها در راستای القاء سریع احساسات است.ما از فاصله‌گذاری که از ارکان اصلی تعزیه است استفاده نکردیم زیرا کاربردی در این اجرا نداشت .

نصیری در پایان ضمن تشکر از مدیریت تالار سنگلج ونوازندگان وهمکارانش گفت: برای اجرای این موسیقی نمایش با چند کشور خارجی صحبتهایی شده است که در صورت پسندیدن تصمیم داریم از طریق بنیاد فردوسی در هزاره فردوسی این اثر را در این کشورهااجرا کنیم .

عوامل این نمایش از این قرار هستند: سمیه فراهانی مدیر داخلی ارکستر، اتابک نادری مدیر تولید نمایش، ساناز ساسانی‌نیا طراح پوستر وبرشور،الهام نوبهار دستیار کارگردان، نرگس نصیری طراح لباس، سوسن سلامت منشی صحنه، عاطفه جعفری، ماندانا ایزد پناه و سمیه فراهانی گریم ، رضا موسوی وامین سروری عکاس .

موسیقی نمایش"رستم وسهراب" از 19 تا 21 بهمن ماه ساعت 19 در تماشاخانه سنگلج اجرا می‌شود.