به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در همایش ساماندهی و اعطای مجوز به تعاونی های اعتباری با بیان اینکه صندوقهای قرض‌الحسنه تک واحدی نیازی به کسب مجوز ندارند، گفت: تاکنون اقدامات بسیاری برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری صورت گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی تعاون را راهی برای وحدت و یگانگی عمومی عنوان کرد و از ساماندهی تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات اعتباری پس از 30 سال توسط نظام بانکی کشور خبرداد.

به گفته وی تاکنون درخواست دریافت مجوز یکهزارو 81 تعاونی اعتباری به بانک مرکزی ارائه شده است و تعاونی هایی که خود برای کسب مجوز اقدام کرده اند، تعاونی های خود مختار تلقی می شوند که فعالیت آنها سهل تر خواهد بود.

بهمنی با اشاره به مهلت تعیین شده (پایان آذر ماه امسال) توسط بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات و تعاونی های اعتباری بدون مجوز بیان کرد: در این زمینه تعاونی های اعتبار موفق تر عمل کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه صندوقهای قرض الحسنه قصد کسب سود در فعالیتهای خود داشته باشند، لازم است که مجوز لازم برای تبدیل به موسسه مالی و اعتباری و یا بانک را از بانک مرکزی دریافت نمایند.

رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل بانک تعاونی سهامی عام در آینده ای نزدیک خبرداد و با بیان اینکه با اجرایی شدن طرح مذکور، تعاونی های اعتباری می توانند به صورت دسته جمعی با یکدیگر فعالیت داشته باشند، از آمادگی بانک مرکزی جهت ارائه مجوز فعالیت به سایر تعاونی های اعتباری خبرداد.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوقها را تا جایی ادامه می دهیم که هیچ موسسه بدون مجوزی در کشور وجود نداشته باشد، یکی از دلایل کاهش تورم در 15 ماهه گذشته را ساماندهی آنها عنوان کرد.