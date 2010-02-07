22بهمن نمایشگر پشتوانه الهی نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر میقانی که در مراسم صبحگاه مشترک قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در جمع کارکنان این قرارگاه سخن می گفت با تبیین حماسه 19 بهمن سال 57 خاطر نشان کرد: 19 بهمن روز آبی پوشان ارتش جمهوری اسلامی ایران روز پیوند ارتش و مردم بود. روزی که کارکنان متعهد نیرو به بیعت با معمار کبیر انقلاب اسلامی رفتند. سندی پر افتخار را در صحیفه انقلاب اسلامی به ثبت رساندند.

وی افزود: با این بیعت با شکوه آن سدی که فکر می شد در مقابل انقلاب مانعی ایجاد کند فرو ریخت و با توجه به اینکه نقطه اتکاء رژیم طاغوت نیروی هوایی بود این حرکت هوشمندانه کارکنان ما تیر خلاصی بود بر پیکر رژیم طاغوت.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) با اشاره به وابستگی شدید نیروهای نظامی ایران قبل از انقلاب اسلامی به مستشاران خارجی تصریح کرد: در داخل نیرو حتی کارکنان ما اجازه نداشتند بسیاری از تجهیزات را تعمیرو نگهداری کنند زیرا آمریکای ها می خواستند مردم و ارتش ما همیشه وابسته بمانند اما تعهد و هوشمندی و وجدان بیداری که کارکنان ما دشاتند و روند جریانات سیاسی کشور و عزم راسخ امام در ایجاد حکومت اسلامی و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی ما را به جایی رسانده که امروز با عنایت خدا و امام زمان (عج) و همچنین تلاش زاید الوصف نیروی انسانی متخصصان اکثر تجهیزات نظامی مورد نیازمان را ساخته و بهره برداری کنیم.

وی خاطر نشان کرد: پیشرفت های نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان همه و همه مدیون انقلاب اسلامی است چرا که این انقلاب شکوهمند روح خودباوری را در ملت بزرگ ایران دمید.

امیر سرتیپ خلبان میقانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان مواضع دیرینه استکبار در قبال کشور و ملت ایران گفت: اگر بررسی کنیم می بینیم ایدئولوژی سیاسی آنها بر مبنای سلطه استوار است و تا هر جا فضا باشد در آن راستا حرکت می کنند.

وی افزود: در یک سال اخیر با روی کارآمدن دمکرات ها در آمریکا و شعار تغییر و مذاکره ما دیدیدم که آنها مذاکرات را فقط برای منزوی کردن جریان ضد سلطه می خواهند و در رابطه با مذاکره هم با آن سیاست فرسوده چماق و هویج به سمت مذاکره حرکت می کنند ولی با گذاشتن پیش شرط ماهیت مذاکره را زیر سئوال می برد.

میقانی با تبیین کارشکنی ها و تفرقه اندازی های بیگانگان و عوامل استکبار تصریح کرد: دشمن بعد از انتخابات ریاست جمهوری امسال با به راه اندازی اغتشاشات خیابانی و حتک حرمت به صاحت مقدس امام حسین (ع) و همچنین سعی در کم رنگ کردن اعتقادات ملی، مذهبی ملت شریف ایران قصد جدا نمودن مردم ازنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشت که حماسه 9 دی ماه و حضور دهها میلیونی ملت غیور ایران برای دفاع از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث شد دشمن نا امید شود و متوجه این قضیه بشود که علقه قلبی و پیوند مذهبی بین ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی همیشگی و جاوید است.

امیر میقانی با اشاره به تعدد و تنوع توطئه های دشمن تاکید کرد: این توطئه ها مطمئنا آخرین فتنه آنها علیه ملت و کشور ما نخواهد بود و لذا ما باید هوشیار و آگاه باشیم و با همت و تلاش و برنامه ریزی آماده باشیم که در این پروژه های سخت و نرم آنها پیش قراول مقابله با مستکبرین باشیم.

امیر میقانی با اشاره به در پیش بودن 22 بهمن افزود: 22 بهمن امسال متفاوت با سال های گذشته و حساس تر از سال های پیش است زیرا دوستان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منتظر هستند تا پشتوانه این نظام الهی را ببینند. طبیعتا حضور با شکوه و میلیونی ملت ما در دفاع از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث خوشحالی و دلگرمی دوستان می شود و دشمنان را مایوس خواهند کرد و آنها به این نتیجه خواهند رسید که این توطئه ها جز به تضعیف آنها نمی انجامد.

میقانی در پایان با اهمیت وجود و همدلی در جامعه گفت: امیدوارم که همه ملت ما با حضور پرشکوه و گسترده در راهپیمایی 22 بهمن این روز را به روز نمایش اقتدار ملی و روز همیشگی تبدیل کنیم و خطرات را از کشور دفع و دشمن را برای همیشه مایوس کنیم.