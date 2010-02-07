نمایشگاه "کرج و طالقان به روایت تاریخ و تصویر" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایشگاه با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج، موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج و موزه طالقان برپا شده است و در برپایی آن میراث فرهنگی کرج نیز همکاری داشته است.

این نمایشگاه با هدف معرفی کرج و آشنایی بیشتر شهروندان با آثار تاریخی و باستانی کرج، طالقان و ساوجبلاغ همچنین معرفی فرهنگ و پیشینه تاریخی ان مناطق برگزار شده است.

در نمایشگاه یادشده نتایج تحقیقات و پژوهش در خصوص تاریخ و پیشینه غرب استان تهران، عکس، صنایع دستی، آثار و فیلمهای مستند و وسایل مردم شناسی به همراه کتاب، فیلم و سی دی در معرض دید علاقمندان قرار داده شده است.

وسایل مردم شناسی یادشده شامل کل ادوات کشاورزی مورد استفاده در گذشته، لباسهای سنتی، صنایع دستی و ... می شود.

60 هنرمند در نمایشگاه کرج، ساوجبلاغ و طالقان به روایت تاریخ و تصویر حضور دارند

در نمایشگاه کرج، ساوجبلاغ و طالقان به روایت تاریخ و تصویر، بیش از 60 هنرمند برجسته غرب استان تهران حضور دارند و حدود 30 غرفه برپا شده است.

این نمایشگاه از سوی موزه تاریخ کرج برپا شده و تا 22 بهمن ادامه دارد.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه هر روز می توانند به تالار شهیدان نژادفلاح واقع در حدفاصل میان چهارراه طالقانی و میدان سپاه مراجعه کنند.

در نمایشگاه یادشده، غرفه های روانشناسی، اجتماعی، گل و گیاه، سفال، عکاسی با لباسهای سنتی، معرق، منبت، نقاشی، خطاطی و ... برپا است.