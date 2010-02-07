به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در سمینار یکروزه روسای سازمانهای صنایع ومعادن استانها با اعلام این خبر گفت: در این همایش ضمن ارائه راهکارها، تصمیمات مهمی برای حمایت از تولید ملی نیز اتخاذ خواهد شد، همچنین در این همایش، روسا و کارمندان نمونه استانها معرفی و از آنان تجلیل خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن با تاکید بر برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی بخش صنعت و معدن، این شورا را رکن اصلی سازمان صنایع و معادن استانها دانست و اظهار داشت: روسای سازمان صنایع و معادن به منزله وزیر صنایع و معادن در استانها هستند، بنابراین باید در برخورد با مسائل و رویدادهای بخش صنعت و معدن با قدرت و تدبیر عمل کنند.

وی بر ضرورت ارتباط روسای صنایع و معادن استانها با واحدهای صنعتی به منظور رفع نیازهای آنان و نظارت بر روند تولید و حمایت از آنان تاکید کرد.

وزیر صنایع و معادن با اظهار خوشحالی از روند روبه رشد طرح آمایش بخش صنعت و معدن کشور گفت: این روند رو به رشد در حالی است که کشور در شرایط تحریم با نشاط و تحرک در حال حرکت به سمت توسعه است.

محرابیان خواستار استمرار سفرهای مدیران بخش صنعت و معدن به همه شهرستانهای استانهای تحت مسئولیت خود شد.

وی تصریح کرد: باید در این سفرها با حضور مدیران شورای هماهنگی بخش صنعت و معدن، فرماندار، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و سایر مدیران شهرستانها، ضمن اتخاذ تدابیر درست در جهت حل مشکلات واحدهای مختلف بخش صنعت و معدن تصمیم گیری شود.

وزیرصنایع و معادن با انتقاد از روند اطلاع رسانی بخش صنعت و معدن خطاب به روسای سازمانهای صنایع و معادن استانها گفت: باید در پایان سفرها ضمن تشریح اقدامات و فعالیتهای مثبت و انجام شده در استانها، به بیان راهکارها، تنگناها و مشکلات حوزه کاری خود بپردازید.

در سمینار یکروزه روسای سازمان صنایع و معادن استانها که با حضور وزیر صنایع و معادن، جمعی از معاونین، مشاوران و مدیران کل ستادی برگزار شد، ضمن بررسی آثار هدفمند سازی یارانه ها در بخش صنعت و معدن، برنامه های تهیه شده برای افزایش بهره وری بنگاههای صنعتی ومعدنی در راستای جبران افزایش هزینه انرژی و نحوه تعامل ستاد صنایع و معادن با سازمانهای صنایع و معادن استانها مورد بررسی قرار گرفت.