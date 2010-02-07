ظرفیت موزه ها باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگارمهر در اراک، مسعود علویان صدر صبح یکشنبه درمراسم افنتتاح موزه مفاخر استان مرکزی در اراک افزود: موزه ها مکان هایی هستند که با وجود آنان می توان گذشته را در آینده دید که این موضوع سبب می شود که به گذشته خود افتخارو از تجارب گذشتگان برای بهبود زندگی امروز استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: موزه ها صرفا برای بیان و معرفی آثار گذشتگان نباید مورد استفاده قرار گیرند بلکه باید ازاین فرصت ایجاد شده برای زنده نگاه داشتن نام و نشان کسانی که برای کشورافتخارآفرینی کرده اند بهره گرفته شود.

صدر با اشاره به اینکه برقراری ارتباط و تعامل اندیشه های نسل های گذشته ازدیگر کارکردهای موزه درکشوراست بیان داشت: امروز موقعیت کشورها را با افکارسیاسی و اقدامات عمرانی مورد ارزیابی قرار نمی دهند بلکه این افکار فرهنگی است که کشورها را هدابت و به کمال می رساند که برای تحقق این مهم در کشورتوجه به جایگاه و نقش موزه ها درجهت دهی افکار فرهنگی مردم کشوربی بدیل است.

استاندارمرکزی نیز گفت: استان مرکزی زادگاه مفاخربسیاری بوده است که هر یک به تنهایی درطول تاریخ ایران در جهت دهی به روند پیشرفت کشور موثر بوده اند.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: بزرگانی چون امام خمینی(ره)، اجداد مقام معظم رهبری، پروفسور حسابی، فاضلین نراقی، آیت الله اراکی، دکتر محمد غریب، میرزا تقی خان امیر کبیر و قائم مقام فراهانی از جمله بزرگان ایران بوده اند که در طول تاریخ ایران منشا تحولات بسیاری بوده اند.

وی اضافه کرد: هم اینک با تلاش صورت گرفته از سوی بنیاد ایرانشناسی استان مرکزی هزاران سند معتبر و رسمی ازبزرگان و تاریخ استان مرکزی تهیه شده است که این موضوع نشان دهنده توانمندی بالای این استان در معرفی نخبگان و برگزیدگان به کشور دارد.

شعبانی فرد با اشاره به ضرورت معرفی همه نخبگان و مفاخراستان مرکزی به مردم بیان داشت: مکان موزه مفاخر استان مرکزی در اراک با محدودیت هایی روبه رو است که این محدودیت ها سبب شده است در معرفی همه مفاخراستان با کمبود فضا روبه رو شویم که می طلبد مسئولان میراث فرهنگی به صورت دوره ای نسبت به معرفی مفاخر دوران حاضر و قرون گذشه این استان اقدام کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز گفت: وجود 56 عالم برجسته، 40 سیاستمدار تاثیر گذار و 42 دانشمند در علوم مختلف بخشی از افتخارات و مفاخر استان مرکزی است.

محمد حسین فرمهینی فراهانی افزود: برای معرفی همه این مفاخر در استان مرکزی ایجاد موزه ای خاص ضروری بود که با اختصاص اعتبارات مناسب در این حوزه این موزه هم اینک آماده بهره برداری شده است.

برای اجرا و بهره برداری موزه مفاخر استان مرکزی که در خانه خاکباز اراک قرار دارد 500 میلیون تومان از محل اعتبارات میراث فرهنگی استان مرکزی هزینه شده است.