افزایش 18 تریلیون فوت مکعبی ذخیره گاز میدان کیش

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله جشن ساز در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش 18 تریلیون فوت مکعبی ذخیره گاز طبیعی در میدان کیش، گفت: با انجام مطالعات جدید اکتشافی حجم ذخیره گاز طبیعی این میدان از 48 به 66 تریلیون فوت مکعب افزایش یافته است.

پس از گذشت 103 روز از انتشار گزارش خبرگزاری مهر در 8 آبان ماه سال جاری تحت عنوان " دو لایه جدید گازی در میدان آزادگان و کیش کشف شد" در نهایت این گزارش هم این بار توسط معاون وزیر نفت تایید شد.

این در حالی است که انتشار این گزارش خبرگزاری مهر پس از واکنش روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، پس از چند روز توسط این واحد به شدت تکذیب شده بود.

درآمد 2 میلیارد دلاری توسعه کیش گازی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به واگذاری طرح توسعه میدان گازی کیش به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای داخلی و با رهبری بانک ملت، بیان کرد: برای اولین بار است که در تاریخ یکصد ساله صنعت نفت ایران پروژه ای با حجم مالی و سرمایه ای 10 میلیارد دلاری به شرکتهای ایرانی واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر سه فاز طرح توسعه میدان گازی کیش تکمیل شود، امکان تولید روزانه 85 میلیون متر مکعب گاز و 30 هزار بشکه میعنات گازی فراهم می شود، بیان کرد: با توسعه سه فاز این میدان گازی سالانه حدود 2 میلیارد دلار در آمد حاصل می شود که در این صورت در مدت 5 سال تمام هزینه های توسعه ای این میدان بازگشت داده می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون شرکتهای داخلی در اجرای عملیات مطالعات مهندسی، طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی طرح توسعه میادین نفت و گاز به استانداردهای بالایی دست یافته اند، اظهار داشت: واگذاری قرارداد توسعه میدان گازی کیش به شرکتهای داخلی این پیام را در بر دارد که اگر صنعت نفت را تحریم کنند اخلالی در رند تولید نفت و گاز ایران به وجود نخواهد آمد.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه شاخص های تولید نفت و گاز نشان می دهد که تحریمهای هیچ گونه اثری نداشته است، تبیین کرد: با وجود همه فشارهای هم اکنون صنعت نفت مراحل توسعه ای خود را مطابق برنامه انجام می دهد.