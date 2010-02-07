وظیفه رسانه ملی به تصویر کشیدن دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج مهر در کرج، محمدحسین صوفی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل رادیو البرز اظهار داشت: رسانه ملی باید برای آشنایی افکار مردم، ایجاد شادابی و نشاط در جامعه و نیز بازگویی آنچه در 31 سال گذشته نصیب ملت ایران شده است، دستاوردهای انقلاب را به تصویر بکشد.

وی افزود: وظیفه رسانه ملی به تصویر کشیدن حماسه 22 بهمن و دستاوردهای انقلاب است، رسانه ملی در پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای قابل توجهی را کسب کرده است که از آن میان می توان به افزایش تعداد شبکه های تلویزیونی از دو شبکه به 100 شبکه اشاره کرد.

معاون صدای سازمان صدا و سیما بیان داشت: در حال حاضر در حدود 100 شبکه رادیویی و تلویزیونی ملی، استانی و بین المللی در کشور مشغول فعالیت هستند.

صوفی با اشاره به گرامیداشت دهه فجر خاطرنشان کرد: دهه فجر دهه عزت، شرف و دهه پاسداشت استقلال و آزادی ملت ایران است.

وی بیان داشت: توسعه و پیشرفت و عمران و آبادانی که در تمام نقاط کشور پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد از دیگر دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

این مسئول ادامه داد: پیشرفتهای ایران در پس از انقلاب تنها به عمران و آبادانی خلاصه نشده بلکه در بخش آموزش و تحقیقات علمی نیز پیشرفتهای زیادی نظیر اخبار آنچه که در زمینه نانوفناوری و سلولهای بنیادی و پیشرفتهای هسته ای تاکنون منتشر شده است، می شود استناد کرد.

صوفی عنوان کرد: در حال حاضر و با خبر خوش دولت در دهه فجر ایران جزو هفت کشور جهان درخصوص اعزام موجود زنده به فضا قرار گرفت که تمامی این پیشرفتها علاوه بر اینکه مایه مباهات ملت ایران است در عرصه جهانی نیز توجه همگان را معطوف ایران و انقلاب اسلامی ایران کرده است.

وی گفت: امروز آنهایی که در زمینه مسائل فضایی و پیشرفتهای این علم اطلاع دارند می دانند که ایران به چه پیشرفت عظیمی دست یافته و در این خصوص کشورهای دیگر نیز به خلاقیت دانشمندان ایراخی اذعان کرده اند.

خودباوری مردم بزرگترین دستاورد انقلاب است

معاون صدا در بخش دیگری از صحبتهایش بیان داشت: علاوه بر تمام پیشرفتهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و عمران و آبادانی و صنعت آنچه بیشتر از همه اهمیت دارد و از دیگر دستاوردهای انقلاب به شمار می رود خودباوری ملت و اعتقاد به ایرانی اسلامی است.

وی افزود: ایران در طی 31 سال اخیر با پیمودن مسیری پرفراز و نشیب همواره به استکبار نه گفت و همین مسیر نیز باعث شد همه دنیای کفر نیز مجبور به پذیرفتن ایران شود.

صوفی ابراز امیدواری کرد: ملت با حضور باشکوه خود در 22 بهمن و راهپیمایی دشمن شکن بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار بزند و صدا و سیما نیز در به تصویر کشیدن این حماسه تلاش خواهد کرد.

وی همچنین در خصوص احمدپور مبارکه وی را فردی خدمتگزار خواند که منشا خدمات بسیاری در رادیو البرز و شهرستان کرج بوده است و از این پس نیز به بهره گیری از توان بالای خود در رادیو جوان خدمت خواهد کرد.

صوفی تولید و پخش برنامه های مختلف برای شبکه های سراسری و حضور در جشنواره های گوناگون و کسب مقام را از دیگر افتخارات رادیو البرز در دوران تصدی مسئولیت مبارکه برشمرد.

شبکه البرز در زمینه مسائل فنی از شبکه های سرآمد است

معاون صدا ادامه داد: رادیو البرز در زمینه مسائل فنی جزو شبکه های سرآمد است و مدیر جدید رادیو البرز نیز که از نیروهای جوان محسوب می شود باید برای ارتقای بیش از پیش بخشهای مختلف رادیو البرز تلاش کند.

وی از کارکنان رادیو البرز خواست همانگونه که تجلیلی شایسته از مدیر سابق داشتند با مدیر جدید نیز همکاری و همراهی کنند.

صوفی همچنین از تشکیل صدا و سیمای البرز پس از تصویب لایحه استان شدن البرز خبر داد و بیان داشت: با راه اندازی سیمای البرز مردم این منطقه بیش از گذشته از خدمات صدا و سیما برخوردار خواهند شد و این سازمان نیز ظرفیتهای خود را در استان البرز توسعه خواهد داد.

وی همچنین از حاضران به دلیل صعه صدر و تحمل در شروع با تاخیر برنامه عذرخواهی کرده و گفت: علت تاخیر بیش از یک ساعته در شروع برنامه مشغله کاری وی در تهران بوده است.

در این مراسم همچنین مدیر سابق رادیو البرز نیز در سخنان کوتاهی اظهار داشت: بزرگترین دستاورد رادیو البرز در زمان تصدی مدیریت وی جلب مخاطب و اعتماد شهروندان به رادیو البرز بوده است.

بهنام احمدپور مبارکه افزود: مهمترین اتفاقی که ممکن است برای هر رسانه روی دهد جذب مخاطب و اعتماد وی به رسانه است که خوشبختانه این اتفاق برای رادیو البرز روی داد و این شبکه در طول دوران فعالیت خود به خوبی توانست سه ضلع رسانه، مردم و مسئولان را به هم پیوند دهد.

جذب مخاطب و نقد منصفانه بزرگترین دستاورد رادیو البرز

وی خاطرنشان کرد: این رسانه تلاش کرده است در انعکاس مشکلات و مسائل شهری با دیدی منصفانه به بیان مسائل بپردازد و در همین راستا نیز نقد منصفانه یکی از محورهای برنامه های رادیو البرز در انعکاس مسائل شهری بوده است.

احمدپور بیان داشت: رادیو البرز به قدری توانست به مخاطب نزدیک شود که در میان مردم با عنوان رادیو مردمی البرز مصطلح شده است.

وی در همین راستا ارسال هزاران نامه و صدای مکتوب با نام و شماره تلفن را برای بیان مشکلات و انتقال کمبودهای شهری از سوی رادیو به مسئولان را نشانه اعتماد مردم به رادیوالبرز دانست.

وی در پایان از تمام مسئولانی که در طول تصدی پنج ساله مسئولیت وی با او همکاری کردند تشکر کرده و از کارکنان رادیو البرز خواست بزرگترین دستاود این شبکه که همان مخاطبان هستند را حفظ کنند.

وی همچنین تعامل مطبوعات و خبرگزاری های منطقه را نیز با رادیو بسیار مثبت خواند و گفت: بسیار ی از موفقیتهای این شبکه در تعامل و همسویی رسانه ها و خبرگزاریها با رادیو حاصل شده است.

مدیر جدید رادیو البرز نیز در این مراسم گفت: رسانه ها در شرایط کنونی نقش به سزایی در تنویر افکار عمومی دارند و در همین راستا نیز رادیو البرز تلاش می کند با مدیریت پیام به اهداف عالی دست پیدا کند.

علی سیفی افزود: دوره جدید مدیریت در رادیو البرز آغاز شده است که امید می رود با همکاری تمامی کارکنان رادیو البرز در انجام رسالت خود همچون گذشته موفق عمل کند.

وی از زحمات احمدپور مبارکه قدردانی کرد.

در پایان این مراسم از زحمات احمدپور مبارکه قدردانی شده و حکم مدیریت علی سیفی به عنوان مدیرکل جدید رادیو البرز از سوی معاون صدا به وی اهدا شد.

احمدپور مبارکه پیش از این به سمت مدیر رادیو جوان منصوب شده است.

برنامه تودیع و معارفه مدیرکل رادیو البرز به تاخیر یک ساعت و 15 دقیقه آغاز شد و ازهمین رو برخی میهمانان و مسئولان شهری نظیر فرماندار مجبور به ترک سالن برنامه قبل از شروع رسمی شدند.