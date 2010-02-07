7منطقه حفاظت شده در 4 استان کشور تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی حفاظت محیط زیست مـناطق "چشمـه گل فشان تنـگ" و "سرو زربـین سنگان" واقع در استان سیستان و بلوچستان، "غار یروا" واقع در استان کرمانشاه، "سروهای قره‌باغ"، "ارس سرانی" و "صنـوبر شیـروان" واقع در استان خراسـان شمالی و منطقه "پلنگ دره" واقع در استان قم را به عنوان مناطق حفاظت شده تعیین کرد.

همچنین تعیین منطقه "چشمه فکجور دمکش" واقع در استان گیلان به عنوان "اثر طبیعی ملی" و منطقه " تالاب کجی نمکزار" واقع در استان خراسان جنوبی به عنوان "پناهگاه حیات وحش" از دیگر تصمیمات شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده است.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.