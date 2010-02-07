تدوین آیین نامه مدیریت عالی بهداشت عمومی برای پزشکان خانواده

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره به صورت یک دوره میان مدت و پودمانی تعریف شده است و برای پزشکان خانواده اجرا می شود.

وی اضافه کرد: این دوره مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت را دارد و از نیمسال دوم 89 - 88 به صورت پایلوت در 11 دانشگاه علوم پزشکی اجرا می شود و هر دانشگاه می تواند حدود 25 تا 30 پزشک خانواده را در این طرح آموزش دهد.

ممتازمنش خاطرنشان کرد: پزشکان خانواده در نهایت در آزمون شرکت می کنند و پس از فارغ التحصیلی مدرک MPH به این افراد داده می شود و پس از آنکه دوره دستیاری تخصصی پزشک خانواده طراحی شد و به تصویب رسید می توانند آن را برای این دوره ارائه کنند.

وی اظهار داشت: دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی MPH ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده یکی از مقاطع تحصیلات عالی دانشگاهی است که متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرک دکتری پزشکی عمومی و گذراندن واحدهای آموزشی مربوطه و قبولی در امتحانات تکوینی و نهایی موفق به اخذ گواهینامه معادل کارشناسی ارشد در این رشته می شوند.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تاکید کرد: تایید صلاحیت عمومی مطابق ضوابط شورایعالی انقلاب فرهنگی، داشتن مدرک یا گواهینامه فارغ التحصیلی در رشته دکتری پزشکی عمومی دانشگاه ها و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشک، داشتن کارت پایان خدمت و یا معافی نظام وظیفه عمومی برای آقایان و عدم تحصیل داوطلبان در سایر رشته های تخصصی پزشکی و دکتری تخصصی بخشی از شرایط ورود این افراد است.

ممتازمنش گفت: این دوره آموزشی به صورت پودمانی و از راه دور خواهد بود و بر اساس سرفصل های عنوان شده در آیین نامه ارزیابی صورت می گیرد.