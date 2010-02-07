دومین کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت کشور در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران قم صبح یکشنبه در این مراسم که با حضور مسئولان استانی و کشور در مجتمع امام خمینی‌(ره) قم برگزار شد، متراژ کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت را 355 متر مربع عنوان کرد و گفت: این کتابخانه با ظرفیت مخزن 10 هزار جلد و سالن مطالعه 44 نفر و دارای سالن جلسات جهت نشستهای تخصصی و نقد کتاب با ظرفیت 35 نفر راه‌اندازی شده است.



محمد‌کاظم پورامینی با بیان به این مطلب که مجموعه سازی و سازماندهی منابع در این کتابخانه به روش LC است، اظهار داشت: روش LC به دلیل پرداختن به موضوعات در رده بندی و امکان گسترش موضوعات می‌تواند بهترین کاربرد را در کتابخانه‌های تخصصی داشته باشد.



وی در خصوص موضوعات محتوایی کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت گفت: این کتابخانه در زمینه موضوعات معرفت شناسی ایثار و شهادت و ایثار و شهادت در گذر تاریخ، در هنر و ادبیات، از نگاه حقوقی، در سایر ملل، از دید گاه اجتماعی و در منابع دینی در خدمت علاقمندان است.



بقای انقلاب در ترویج فرهنگ عاشوراست



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران قم در ادامه با اشاره به این مطلب که فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در دین، اسلام علوی و حماسه عاشورا دارد، گفت: نقطه اوج ایثار و شهادت در روز عاشورا بود که به ظهور رسید.



پورامینی ادامه داد: باید بقای انقلاب را در همین فرهنگ جستجو کرد و ما راهی جز گسترش و ترویج این فرهنگ نداریم.



وی قم را به عنوان کارگاه اصلی انقلاب و ناشر اصلی افکار اسلامی و دینی معرفی کرد و گفت: باید تمام توان خود را بگذاریم تا نیاز جامعه از نظر فرهنگ تأمین شود و می‌بایست در قم حرکتهای تخصصی در این خصوص صورت گیرد.



پورامینی در پایان نقش مشارکتی مردم را در تجهیز منابع کتابخانه مهم عنوان کرد و بیان داشت: این کتابخانه اعلام آمادگی می‌نماید تا کتب اهدایی توسط مردم عزیز را با موضوع ایثار و شهادت به نام خود آنها در کتابخانه ثبت و در اختیار علاقه‌مندان این عرصه قرار دهد تا آنها نیز در اجر معنوی این کار بزرگ سهیم باشند.