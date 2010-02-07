پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه فرهنگ ایثار و شهادت بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام محرمعلی چراغی پیش از ظهر یکشنبه درهمایش فرهنگ ایثار و شهادت که به مناسبت سالروزپیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: یکی ازویژگیهای بارز و منحصربه فرد انقلاب اسلامی در بعد معنوی و فرهنگی که موجب بالندگی انقلاب اسلامی و نهضت جهانی اسلام در سراسر دنیا شد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهوتصریح کرد: این شهادت است که موجب اشاعه فرهنگ ناب محمدی (ص) و دفع هوشیارانه خطر از جامعه اسلامی است و افتخار به شهادت و شکل گیری مفهومی خاص به نام شهید و شهادت چنان پایه مستحکمی در جامعه پیدا می کند که امروزه به عنوان یکی از ارکان حفظ نظام اسلامی محسوب می شود.

چراغی افزود: شهادت، فرهنگی را ترویج می کند که در آن باید ایثار و ازخودگذشتگی در تار و پود زندگی نمایان و گمنامی و فارغ از منیتها و در نظر گرفتن منافع جمع در راستای ایمان دینی به یک وظیفه تبدیل شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دالاهو خاطر نشان کرد: ضروری است که فرهنگ ایثار و شهادت بطور واقعی در جامعه بیان شود تا جامعه و نسل جوان هویت واقعی خود را بشناسند و متوجه شوند که عزت و آزادی امروز ایران اسلامی مدیون خون شهدای گرانقدر است.