باند جعل اسکناس در ارومیه متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ علی جدیدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: صبح امروز سه نفر از اعضای این باند شش نفره داخل خودرو حین حمل پولهای تقلبی چاپ شده دستگیر شدند که پس از بازجویی های به عمل آمده از این افراد محل چاپ شناسایی و سایر اعضا به همراه دستگاه های چاپ و تکثیر دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

وی با اشاره به اینکه این افراد اقدام به چاپ ایران چکهای 500 هزار ریالی و یک میلیون دلاری می کردند، بیان داشت: در این راستا سه هزار و 200 قطعه اسکناس 500 هزار ریالی به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون ریال و سه قطعه چک میلیون دلاری از اعضای باند کشف و ضبط شده است.

کلاهبردار عوام فریب در ارومیه دستگیر شد

رئیس اداره اطلاع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه همچنین از دستگیری یک نفر کلاهبردار عوام فریب سی ساله به اتهام جعل مدارک و اسناد دولتی مربوط به خرید و فروش زمین و استفاده از آنها جهت اخاذی از مردم با تضمین حل مسائل و مشکلات ملکی انها طی هفته گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: تا کنون چهار نفر به جرم اخاذی 210 میلیون ریالی شاکی خصوصی متهم شده اند.

سرهنگ جدیدی از دستگیری رحمان- ب به جرم زورگیری از رانندگان مسافربرهای محور ارومیه- مهاباد طی این مدت خبر داد و افزود: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بوکان موفق به دستگیری لقمان- ب توزیع کننده مواد مخدر شدند.

وی با اشاره به مراقبتهای شبانه روزی ویژه و نامحسوس منزل متهم طی چندین شبانه روز و اطمینان از صحت خبر، خاطر نشان کرد: با هماهنگی مقام قضایی طی بازرسی از کمد لباس هشت کیلو و 930 گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و پرونده متهم به همراه اسناد به مراجع قضایی تحویل داده شد.

رئیس اداره اطلاع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی همچنین از کشف 14 هزار و 811 ثوب البسه خارجی در پوشش تجهیزات پزشکی طی هفته گذشته در شهرستان سلماس خبر داد و بیان داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان سلماس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جریان کنترل خودروهای عبوری به یکی از خودروهای کامیون کانکس دار مشکوک و طی بازرسی های بعمل آمده در میان تجهیزات پزشکی یک جعبه چوبی البسه قاچاق کشف شد.

جدیدی اظهار داشت: طی هفته گذشته دو نفر از سارقان کوله باغهای ارومیه دستگیر و به سرقت از 29 کوله باغ اعتراف کردند که در این راستا یک نفر مالخر شناسایی و هر سه نفر راهی زندان شدند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اعترافات متهمان مالباختگان نیز شناسایی و اشیا سرقتی به آنان تحویل داده شد.

16 تن آرد قاچاق در بوکان کشف شد

از کشف 16 تن آرد قاچاق در شهرستان بوکان خبر داد و گفت: 400 گونی آرد خبازی توسط اخلالگران نظام اقتصادی از شبکه توزیع خارج شده بود که با هوشیاری بازرسان تعزیرات حکومتی و ماموران نیروی انتظامی خودروی حامل این آردها در ایستگاه بازرسی شهید رجایی بوکان توقیف و راننده به همراه آردهای مکشوفه به مقر پلیس تحویل داده شد.

رئیس اداره اطلاع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی در پایان از متلاشی شدن ودستگیری اعضای یک باند زورگیری در ارومیه خبر داد و افزود: ارازل و اوباش معلوم الحال با تشکیل باند زورگیری با همدستی یک نفر خانم با شناسایی بازاریان و افراد مرفه با کشاندن آنها به کوچه ضمن چاقو کشی و تهدید به آبروریزی و قتل از آنها اخاذی می کردند.

جدیدی خاطرنشان کرد: در هنگام دستگیری اعضا این باند تعدادی قولنامه خالی، چاقو، شلاق دستی و آلات و ادوات استعمال مواد مخدر کشف و مراتب جهت شناسایی فریب خوردگان احتمالی این باند مخوف در دایره اطلاعات و امنیت پلیس استان تحت بررسی است.