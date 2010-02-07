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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

ایازی خبر داد:

ساخت 3 میلیون متر مربع فضای فرهنگی با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران

ساخت 3 میلیون متر مربع فضای فرهنگی با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران

توسط شهرداری سه میلیون مترمربع فضای فرهنگی در مرحله ساخت است و پنج هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش شده تا عامه مردم از آن استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور عالی شهردار در جشن رونمایی مجموعه 10 جلدی «این روزها» که حاوی دستاوردهای انقلاب اسلامی است، با اعلام این مطلب تصریح کرد: ما در طی 31 سال گذشته شاهد دستاوردهای گرانقدر و ارزشمندی در حوزه مسایل فرهنگی بودیم. در این زمینه اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته، هر چند اشکالاتی نیز داشته است.

محمد هادی ایازی افزود: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و مشارکت جدی مردم بزرگوارمان، یک انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود. رژیم پهلوی با پیشینه 2500 سال از بین رفت و نظام جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت استقرار یافت.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اظهار داشت: نوع کارها و فضای فرهنگی در زمان قبل از انقلاب به گونه ای بود که می‌خواستند مردم را از دین دور کنند و لاقیدی را رشد دهند و جشن‌های 2500 ساله نمونه‌ای از کارهای فرهنگی آن دوره است. ولی امروزه شاهد دستاوردهای ارزنده انقلاب هستیم. برای نمونه در حوزه آموزش و پرورش شاهدیم که در مقوله سوادآموزی و توسعه اماکن آموزشی چه اقدامات وسیعی انجام شده است، اقداماتی که سال به سال نیز توسعه می‌یابد.

وی در ادامه به تلاشهای مدیریت شهری در حوزه فرهنگی اشاره و تصریح کرد: سازمان فرهنگی هنری باید پیشگام امور فرهنگی در حوزه شهری باشد و با محور قرار دادن مدیریت شهری به توسعه این کارها کمک کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در پایان از رونمایی کتاب «یکصدسال بلدیه» در دو هزار و 500 صفحه در سال آینده به مناسبت سالگرد تاسیس شهرداری خبر داد.

کد مطلب 1031419

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