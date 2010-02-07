به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور عالی شهردار در جشن رونمایی مجموعه 10 جلدی «این روزها» که حاوی دستاوردهای انقلاب اسلامی است، با اعلام این مطلب تصریح کرد: ما در طی 31 سال گذشته شاهد دستاوردهای گرانقدر و ارزشمندی در حوزه مسایل فرهنگی بودیم. در این زمینه اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته، هر چند اشکالاتی نیز داشته است.

محمد هادی ایازی افزود: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و مشارکت جدی مردم بزرگوارمان، یک انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود. رژیم پهلوی با پیشینه 2500 سال از بین رفت و نظام جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت استقرار یافت.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اظهار داشت: نوع کارها و فضای فرهنگی در زمان قبل از انقلاب به گونه ای بود که می‌خواستند مردم را از دین دور کنند و لاقیدی را رشد دهند و جشن‌های 2500 ساله نمونه‌ای از کارهای فرهنگی آن دوره است. ولی امروزه شاهد دستاوردهای ارزنده انقلاب هستیم. برای نمونه در حوزه آموزش و پرورش شاهدیم که در مقوله سوادآموزی و توسعه اماکن آموزشی چه اقدامات وسیعی انجام شده است، اقداماتی که سال به سال نیز توسعه می‌یابد.

وی در ادامه به تلاشهای مدیریت شهری در حوزه فرهنگی اشاره و تصریح کرد: سازمان فرهنگی هنری باید پیشگام امور فرهنگی در حوزه شهری باشد و با محور قرار دادن مدیریت شهری به توسعه این کارها کمک کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در پایان از رونمایی کتاب «یکصدسال بلدیه» در دو هزار و 500 صفحه در سال آینده به مناسبت سالگرد تاسیس شهرداری خبر داد.