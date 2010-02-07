تنها چهار درصد تعهدات فنی و حرفه ای گلستان ویژه زندانیان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب جلالی ظهر یکشنبه در سیزدهمین جلسه کمیته درمان، بازپروری و حرفه آموزی معتادان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای گرگان افزود: این اداره کل در 2 ندامتگاه گرگان و گنبد با اجرای 44 دوره در 18 حرفه به آموزش 665 نفر اقدام کرده است که 52 درصد قشر آموزش دیده، معتادان بودند.

وی از انعقاد تفاهمنامه ای بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان و سازمان بهزیستی استان خبر داد و افزود: مربیان آموزش فنی و حرفه ای در حال ارائه خدمات آموزشی در محل TC (مراکز بازپروری) هستند که در صورت حمایت کمیته می توان نسبت به توسعه این آموزشها در سال آتی نیز اقدام کرد.

به گفته جلالی، مبارزه با آفات و مشکلات اجتماعی نیازمند برخورد اصولی و موثر و نیز بهره مندی از توان اجرایی و امکانات بالقوه دستگاه های مختلف است.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان بیان داشت: با توجه به تحلیلهای علمی صورت گرفته عدم برخورداری از مهارتهای شغلی جهت کسب اشتغال از جمله علل گرایش افراد به مواد مخدر است.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان نیز گفت: آموزشهای فنی و حرفه ای میتواند به عنوان مکمل تأثیرگذار در فرایندهای بازپروری افراد معتاد نقش بسزایی ایفا کند.