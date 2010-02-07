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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

چهار طرح عمرانی در موسیان به بهره برداری رسید

چهار طرح عمرانی در موسیان به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: چهار طرح عمرانی در موسیان از توابع استان ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ظهر یکشنبه در این آیین گفت: برای اجرای این طرحها شامل طرح آبرسانی به روستای بیات، بهسازی معابر و ساخت بلوار شهید بهشتی موسیان و طرح هادی روستای سادات دالپری 4 میلیارد و 350 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استان هزینه شده است.

عزتی به خدمات نظام به مناطق محروم پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز به یمن نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات ارزنده ای در دورترین نقاط استان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: عملیات سیلوی 30 هزار تنی ذخیره گندم دشت عباس از مهمترین طرحهای بهره برداری شده در شهرستان دهلران است که اجرای چنین طرح هایی بخشی از مشکلات کشاورزان را حل می کند.

کد مطلب 1031426

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