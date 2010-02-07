راه برای همکاری هسته ای بدون قید و شرط با غرب باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز یک شنبه در افتتاح نمایشگاه دستاوردهای مرکز علوم و فنون لیزر ایران با قدردانی از تلاش ها و فعالیت های انجام شده، خطاب به فعالان این عرصه گفت: در این مسیر محکم باشید و دولت با همه توان پشتیبان فعالیت های شماست و بدانید که فردای روشن و پر افتخار در انتظار و در دسترس ملت بزرگ ایران است .

وی افزود: دشمنان قصد دارند اذهان ملت ایران و دانشمندان کشورمان را از حرکت پرشتاب علمی و پایه ای به مسایل حاشیه ای سرگرم کنند و افتتاح و رونمایی از دستاوردهای برجسته علمی نشان می دهد که آنان در اهداف خود ناکام بوده اند .

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز به واسطه انقلاب اسلامی راه و دروازه جدیدی در برابر ملت ایران و همه بشریت گشوده شده است ، اظهار داشت : انقلاب اسلامی همه مناسبات عالم را تحت تاثیر خود قرار داده و مسیر را برای تحقق هدف اصلی خلقت و برپایی حیات طیبه و سعادتمند باز کرده است.

وی تنها راه فتح قله های پیشرفت و شکوفایی حقیقی انسان و برپایی عدالت و کرامت را علم دانست و گفت: محال است انسان بدون علم حقیقی و نافع به سعادت و عزت برسد .

احمدی نژاد خاطر نشان کرد : یکی از دروازه هایی که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به روی ملت ایران وبشریت گشوده شد ، علم و دانش است . فاصله ای که ملت ایران در سه دهه گذشته در زمینه علمی طی کرده است غیر قابل تصور و در حد معجزه است . البته هنوز در ابتدای راه هستیم .

وی فعالیت های لیزری کشورمان را مقدمه انقلاب عظیمی در صنعت و فناوری دانست و خاطر نشان کرد : اگر چه نمایشگاهی که امروز افتتاح شد از لحاظ وحجم شاید از سایر نمایشگاه های صنعتی کمتر باشد اما با دستاوردهایی که در اینجا به نمایش درآمده ، پایه های تحولات بزرگ علمی در رشته های گوناگون بنا گذاشته شده است .

رئیس جمهورگفت : امروز می توان با افتخار اعلام کرد که دانشمندان ومتخصصین کشورمان در عرصه لیزر در مرزهای دانش حرکت می کنند و شاید در دنیا تنها یک کشور وجود داشته باشد که با ما فاصله دارد که باید باهمت و تلاش مضاعف به سرعت این فاصله را کم کنیم .

وی با بیان اینکه دستیابی به دانش لیزر دنیای جدیدی را به روی بشریت باز کرده است و توانمندی ها را صد ها برابر افزایش داده است گفت : لیزر در همه عرصه های علمی و صنعتی از جمله ؛ کشاورزی، پزشکی ، دامداری ، صنعت ، صنایع دفاعی و صنایع غذایی کار برد دارد و ظرفیت های فراوانی را در عرصه های گوناگون علمی در برابر بشریت قرار می دهد .

احمدی نژاد، غنی سازی اورانیوم را یکی از مهمترین کاربردهای لیزر دانست و گفت : با لیزر می توان با دقت و سرعت بالا و کیفیت مناسب، اورانیوم را در مقیاس مختلف غنی سازی کرد ، البته ایران قصد ندارد فعلا از لیزر در این عرصه استفاده کند و به فضل الهی با همین سانتریفیوژهای موجود غنی سازی 20 درصد را شروع کرده و نیاز خود را برطرف خواهیم کرد .

وی با بیان اینکه قدرت های زورگو ، علم را ابزار سلطه بر ملت ها قرار داده اند، اظهار داشت: آنان برخلاف فرهنگ ملت ایران که ذکات علم را نشر آن می دانند از دانش و علوم پیشرفته به عنوان ابزار سلطه بر ملت ها استفاده می کنند و کاملا در انحصار خود قرار داده اند.

رئیس جمهور افزود : البته ملت ایران در طول سالیان گذشته یاد گرفته است که باید به خود اتکا داشته باشد و در چنین صورتی است که کسی نمی تواند موضوعی را از ملت ایران دریغ کند و یا تحمیل و فشاری را علیه ما اعمال کند .

وی خاطر نشان کرد: دستاوردهایی که امروز در این نمایشگاه به نمایش درآمده بود، حاصل 3-2 سال تلاش دانشمندان کشورمان بود در حالی که همین دستاوردها را دیگران در بیست سال به دست آورده اند و علت آن این است که ملت ایران تصمیم گرفته است، روی پای خود بایستد البته نه اینکه نخواهیم از توانایی و دستاوردهای دیگران استفاده کنیم اما چنانچه بخواهند باج خواهی یاتحمیل کنند، ملت ایراند ست نیاز به سوی آنان دراز نخواهد کرد.

احمدی نژاد تاکید کرد : هنر قدرت های زورگو جلوگیری از رشد و کمال انسان هاست اما آنان بدانند که نمی توانند جلوی رشد فکری یک ملت بخصوص ملت بزرگ ایران را بگیرند .

وی افزود : ملت ایران علاقمند است در عرصه های علمی ، فنی و تکنولوژیکی با دنیا تعامل داشته باشد اما در بین ملت ایران کسی پیدا نمی شود که بخواهد مقابل انحصار طلبی وفشارهای آنان کوتاه بیاید .

رئیس جمهور با اشاره به موضوع هسته ای و پیشنهاد همکاری در زمینه تولید سوخت 20 درصد گفت : در این مسیر هنوز راه برای تعامل برای غرب باز است و همین جا به رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام می کنم که غنی سازی 20 درصد را شروع کنند؛ البته کشورهای غربی هم اگر بخواهد بدون شرط و شروط وارد تعامل و همکاری شوند راه همچنان باز است .

وی دستاوردهای لیزری کشورمان را حاصل تعامل مناسب صنعت و دانشگاه دانست و گفت : امیدوارم این الگوی خوبی برای ارتباط دانشگاه و صنعت باشد و در تمام رشته های دانشگاهی به بروز و ظهور برسد.

احمدی نژاد با بیان اینکه با انتقال تکنولوژی موافق است، خاطر نشان کرد: با انتقال تکنولوژی صد در صد موافق هستم و آن زمانی است که مبدا صدور تکنولوژی ملت ایران و دانشمندان کشورمان باشد، باورم این است که با سرعت و شتابی که در عرصه های گوناگون علمی کشورمان بوجود آمده است در چند سال آینده برای دریافت تکنولوژی به سراغ ملت ایران خواهند آمد.

* نکته قابل توجه اینکه علیرغم تاکیدات رئیس جمهور محترم بر آزادی فعالیت رسانه ها در کشور، خبرگزاری مهر از مدتها پیش از پوشش اخبار حوزه دولت و رئیس جمهور محترم محروم شده ولی این خبرگزاری بدلیل اهمیت اطلاع رسانی صادقانه و پوشش موثر خبرها در چارچوب قوانین کشور اعلام می دارد که اخبار حوزه های مذکور از منابع دولتی بوده و این خبرگزاری پیشاپیش به جهت تاخیر ایجاد شده در عرصه اطلاع رسانی از تمامی مخاطبان خود پوزش می خواهد.