برکناری بوناچیچ از مس کرمان صحت ندارد

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: خبر سرمربیگری من در مس کرمان و برکناری بوناچیچ شایعه است و صحت ندارد.

وی در خصوص علت سفر بوناچیچ به کرواسی گفت: این سفر نیز طبق هماهنگی صورت گرفته با مدیریت باشگاه انجام شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: این سفر قرار بود قبل از بازی با پیکان صورت گیرد اما به دلایلی به هفته جاری موکول شد و هدف از این سفر تنها دیدار بوناچیچ با خانواده اش بوده است.

وی گفت: تا آنجا که من می دانم بوناچیچ با قدرت به مربیگیری خود تا پایان نیم فصل جاری ادامه می دهد.

مربی مس کرمان با اشاره به حضور بازیکنان این تیم در پستهای غیرتخصصی افزود: با کمبود بازیکن مواجه هستیم و باید با وضعیت موجود کنار بیاییم و از پتانسیلهای تیم در راستای نتیجه گیری استفاده کنیم.

وی همچنین از بازگشت بوناچیچ در روز سه شنبه و هدایت مس کرمان مقابل نساجی قائمشهر در چارچوب جام حذفی خبر داد.

در بازی های اخیر مس کرمان به دلیل تعویض های اشتباه مس کرمان بازی برده را با باخت مقابل راه آهن و تساوی مقابل پیکان عوض کرده است و نگرانی در بین تماشاگران و هواداران کرمانی در خصوص نتایج این تیم در بازیهای آسیایی افزایش یافته است، نکته مبهم دیگر نزدیک شدن قدم به قدم مس کرمان به انتهای جدول و احتمال سقوط تیم به دسته اول کشور است درحالیکه سایر تیمها درحال بازسازی و خارج کردن خود از انتهای جدول هستند.