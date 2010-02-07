گسترش روابط فرهنگی ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، وی توسعه این روابط را با توجه به مشترکات فرهنگی بسیار طبیعی دانست و ادامه داد: ایران و ترکیه پیوندهای فرهنگی و تاریخی فراوانی دارند و مهمتر از همه اینکه از نظر اعتقاد و باورهای دینی نیز مسلمان هستند.

وزیر ارشاد همچنین با اشاره به ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور اظهار داشت: معمولا هرساله در این ایام گروههای هنری از ترکیه در برنامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی کشورمان حضوری فعال دارند.

حسینی با اشاره به عضویت دو کشور ایران و ترکیه در سازمانهای اکو و کنفرانس اسلامی گفت: با توجه به مرکزیت موسسه فرهنگی اکو در تهران و فعالیت گسترده و موثر آن در مسائل فرهنگی، امسال کشورهای عضو اکو حضور گسترده و فعالتری در جشنواره‌ها داشتند.

وی با اشاره به تفاهمات دو کشور در استانبول از آمادگی ایران در زمینه ساخت فیلمهای سینمایی و اکران فیلمهای مشترک خبر داد.

وزیر ارشاد افزود: هم اکنون در جشنواره تئاتر، اپرای عروسکی با اشعار مولانا شاعر مورد علاقه مردم ترکیه بر روی صحنه است.

حسینی با اشاره به اجرای سمفونی صلح و امید توسط گروه 135 نفره ایرانی در پنج کشور اروپا و استقبال گسترده از آنان پیشنهاد کرد گروه یاد شده در ترکیه نیز سمفونی مذکور را اجرا کند.

وزیر ارشاد با اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه‌های مختلف گفت: به دلیل وجود مشترکات فراوان میان دوکشور خواستار همکاری هر چه بیشتر مباحث فرهنگی هستیم.

وی همچنین پیشنهاد کرد انجمن دوستی بین روزنامه نگاران ایران و ترکیه تشکیل شود.

حسینی با تاکید بر ایجاد کرسی ادبیات ایران در ترکیه عنوان کرد: کرسی زبان ترکی استانبولی در ایران از سال 1381 در دانشگاه علامه طباطبایی فعال است این در حالی است که در گذشته 11 کرسی زبان فارسی در ترکیه فعال بود اما این تعداد اکنون به سه کرسی کاهش یافته‌است.

وزیر ارشاد همچنین از همتای ترک خود خواست روند دریافت مجوز خرید ساختمانهایی برای مرکز آموزش زبان فارسی در آنکارا و نمایندگی فرهنگی ایران در استانبول را تسریع بخشد.

وی گفت : نمایشگاهی از میراث فرهنگی ایران در ترکیه دایر است که می‌تواند مشابه آن در ایران به منظور معرفی استانبول در ایران نیز راه اندازی شود.

حسینی شناخت مردم ایران از آداب و رسوم مردم ترکیه و بازدید سالیانه یک میلیون گردشگر ایرانی از ترکیه را نشانگر توجه مردم ایران به ملت ترکیه دانست و خواستار افزایش هرچه بیشتر فعالیتهای فرهنگی میان دو کشور شد.

وزیر ارشاد همچنین برای اجرای هرگونه طرحی در باره راه ابریشم بین دوکشور ایران و ترکیه اعلام آمادگی کرد و گفت: اصفهان هم در گذشته پایتخت فرهنگی جهان اسلام بوده‌است.

در ادامه این دیدار وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه نیز با قدردانی از وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ایران برای حضوردر مراسم "استانبول پایتخت فرهنگی اروپا" در سال 2010 به نمایندگی از ایران گفت: انتخاب استانبول به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا و مرکز فرهنگی در چارچوب حوزه شرق و غرب با داشته‌های فرهنگی و تاریخی صورت گرفت.

ارطغرل گونای گفت : برای توسعه صلح و برادری محکمترین و مطمئن‌ترین پل، پل فرهنگ است و برای استحکام بیشتر آن مبادله تجربیات مشترک ضروری است.

وی با بر شمردن اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان دو کشورافزود: امروز در ادبیات فارسی کلمات ترکی و در ادبیات ترکی کلمات فارسی بسیاری دیده می شود.

وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه افزود: علاوه بر مولانا مشترکات بسیار زیاد دیگری در فرهنگ دو کشور وجود دارد مثل شاهنامه فردوسی، بوستان و گلستان سعدی که به اندازه مثنوی مولانا برای ما شناخته شده‌است و به همین جهت اعتقاد راسخ داریم که باید ارتباطات فرهنگی را به‌طور روزافزون توسعه دهیم.

ارطغرل گونای گفت: دو کشور ایران و ترکیه در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی می‌توانند پروژه‌های دو جانبه بسیاری برای بسط ارتباطات فرهنگی تعریف کنند.

وی افزود: یک نمایشگاه موفق از آثار ایرانی در موزه "توپ قاپی" برگزار می‌شود که این روزها به پایان می‌رسد و ترکیه نیز می‌تواند نمایشگاههای مشابهی را هم در ایران برگزار کند و یا درزمینه فیلم هم می توانیم کارهایی مشترکی انجام دهیم.

این مقام فرهنگی با اشاره به موفقیتهای فراوان سینمای ایران در سالهای اخیر افزود: ترکیه هم در زمینه سینما روند روبه تکاملی را پشت سر گذاشته‌است.

گونای گفت: همکاری ایران و ترکیه نباید منحصر به مولانا باشد و در زمینه‌های دیگری نیز مثل موسیقی، هنرهای تجسمی و سمفونی صلح وامید نیز این همکاری می‌تواند وجود داشته باشد.

وی افزود: قبل از این دیدار با معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران دیداری داشتیم و صحبتهایی درباره راه گردشگری جاده ابریشم شد که می‌توانیم در زمینه ساخت فیلمی با همین عنوان نیز با یکدیگر همکاری کنیم.

وزیر فرهنگ ترکیه اضافه کرد: ما در ترکیه فستیوالهای بین‌المللی بسیار زیادی داریم که اگر نمایندگانی از ایران حضور داشته ‌باشند دو کشور می‌توانند به لحاظ فنی و تکنیکی برای ترسیم راه کار و پروژه مشترک اقدام کنند.



