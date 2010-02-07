یک تن مواد مخدر در مرز سراوان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ بیژن یوسفی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه و مقابله بی امان با اشرار و قاچاقچیان مسلح موادمخدر، مأموران این هنگ در پی کسب خبری از مردم و مرزنشینان منطقه مبنی بر قصد ورود مواد مخدر از مرز پاکستان به داخل کشور سریعاً وارد عمل شده و اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی را آغاز کردند.

فرمانده هنگ مرزی سراوان افزود: پس از چند روز اقدامات گسترده اطلاعاتی و شناسایی محور های احتمالی تردد قاچاقچیان در مناطقی از مرز، مأموران با انجام اقدامات عملیاتی و اجرای کمین در حین اجرای مأموریت، تعدادی از اشرار اقدام به تیراندازی به سمت مأموران می کنند که بلافاصله مأمورین این هنگ نیز اقدام به تیراندازی متقابل می کنند.

وی اضافه کرد: به علت برتری آتش مأموران، اشرار با استفاده از تاریکی شب و عوارض طبیعی زمین، به سمت خاک پاکستان متواری می شوند.

سرهنگ یوسفی اعلام کرد: پس از روشن شدن هوا، مأموران این هنگ مرزی، اقدام به پاکسازی محل کرده و موفق به کشف 104 بسته 10 کیلویی، جمعا به مقدار تقریبی یک تن و 40 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.