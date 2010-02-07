سه پروژه دانشگاه علوم پایه دامغان به بهره برداری رسید

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: این پروژه ها با حجم اعتباری بیش از 40 میلیارد ریال اجرا و به بهره برداری رسیده است.

علی حقیقی افزود: سلف سرویس دانشگاه با زیربنای دو هزارو 500 مترمربع و ظرفیت یک هزار و 100 نفر دارای آشپزخانه مدرن و با تجهیزات صنعتی و با اعتبار 13.5 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: ساختمان آموزشی امیرکبیر با مساحت دو هزار و 300 مترمربع با 35 اتاق و سه سالن با کاربری آموزشی، اداری و فناوری IT است.

وی با اشاره به بهره برداری از ساختمان هیئت علمی دانشگاه علوم پایه گفت: ساختمان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پایه دامغان در زمینی به مساحت یک ‌هزار و 150 مترمربع و در سه طبقه با 27 اتاق و با کاربری کمک‌های آموزشی و دفتر اعضای هیئت علمی این دانشگاه به بهره‌برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان گفت: علاوه بر این طرح ها دو پروژه مجموعه آزمایشگاهی و کارگاهی و آمفی تئاتر دانشگاه نیز با زیربنای بیش از چهار هزار مترمربع در این دانشگاه در دست اجرا می باشد.

به گفته وی، دانشگاه علوم پایه دامغان با بیش از سه هزار نفر دانشجو در 35 رشته مختلف شامل 20 رشته کارشناسی ارشد، 14 رشته کارشناسی و یک رشته کاردانی فعالیت می کند.