۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵



27 هزار اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون حفظ، ‌احیا و ثبت آثار باستانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: هم اکنون 27 هزار اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مسعود علویان صدر ظهر یکشنبه در حاشیه رونمایی از گنبدخانه مسجد جامع ساوه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد، 10 اثر تاریخی در شمار فهرست جهانی به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت:‌ تعداد آثار تاریخی و ملی کشور حدود 500 هزار اثر است که حفاظت و مرمت آنها با هدف حفاظت از تمدن، فرهنگ و هویت به عنوان شناسنامه ایرانیان، ضرورتی انکارناپذیر است.

علویان صدر استان مرکزی را یکی از استانهای فعال در بخش مرمت و احیای آثار تاریخی و باستانی اعلام کرد و گفت:‌ این استان در سطح ملی و جهانی شناخته شده است زیرا هم اکنون 600 اثر تاریخی استان مرکزی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی گفت: در دهه فجر امسال 250 پروژه در بخش میراث فرهنگی کشور با 300 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.

معاون ثبت و احیای سازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: حوزه میراث فرهنگی در اجرای پروژه های خود، از نظر اعتبار در مضیقه است که باید با حمایت مجلس و توجه شایان دولت دهم به بخش فرهنگی ، شاهد افزایش اعتبار در این بخش باشیم.

علویان صدر، مسجد جامع ساوه را یکی از آثار تاریخی و ارزنده کشور اعلام و اضافه کرد:‌ می توان با احیا و مرمت این بنای ملی، نسبت به مکانی جهت اقامه نماز، مبادرت کرد.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوه نیزگفت: عملیات مرمت و تزیینات گنبدخانه مسجد جامع این شهرستان هفته گذشته به پایان رسید.

محسن نبوی افزود: این عملیات شامل مرمت، تثبیت، استحکام بخشی، گچبری، کاشی کاری و پاکسازی فضای کتیبه ها، محرابها و بدنه های داخلی گنبدخانه مسجد جامع بوده است.

وی اظهار داشت: اجرای این مرمت که 10 ماه به طول انجامید، یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار دربرداشته است.

سرپرست میراث فرهنگی شهرستان ساوه بیان داشت: گنبدخانه مسجد جامع ساوه از قدیمی ترین بخش های آن است که در قرنهای چهارم و پنجم هجری، در ضلع جنوبی این مکان بنا شده است.

به گفته نبوی، ارتفاع‌ 17 متری این گنبد با کاشی های‌ رنگارنگ‌ تزیین‌ شده‌ و درون‌ گنبدخانه‌، یک‌ محراب‌ گچبری‌ شده‌ وجود دارد که‌ با نقشهایی‌ مانند برگ، گل‌ و بوته‌ زینت‌ یافته‌ است ودر حاشیه‌ محراب‌ گنبدخانه نیزآیات‌ قرآن‌ از جمله بخشی‌ از سوره‌ جمعه‌ دیده‌ می‌ شود.

