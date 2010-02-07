27 هزار اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

مسعود علویان صدر ظهر یکشنبه در حاشیه رونمایی از گنبدخانه مسجد جامع ساوه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد، 10 اثر تاریخی در شمار فهرست جهانی به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت:‌ تعداد آثار تاریخی و ملی کشور حدود 500 هزار اثر است که حفاظت و مرمت آنها با هدف حفاظت از تمدن، فرهنگ و هویت به عنوان شناسنامه ایرانیان، ضرورتی انکارناپذیر است.

علویان صدر استان مرکزی را یکی از استانهای فعال در بخش مرمت و احیای آثار تاریخی و باستانی اعلام کرد و گفت:‌ این استان در سطح ملی و جهانی شناخته شده است زیرا هم اکنون 600 اثر تاریخی استان مرکزی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی گفت: در دهه فجر امسال 250 پروژه در بخش میراث فرهنگی کشور با 300 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری خواهد رسید.

معاون ثبت و احیای سازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: حوزه میراث فرهنگی در اجرای پروژه های خود، از نظر اعتبار در مضیقه است که باید با حمایت مجلس و توجه شایان دولت دهم به بخش فرهنگی ، شاهد افزایش اعتبار در این بخش باشیم.

علویان صدر، مسجد جامع ساوه را یکی از آثار تاریخی و ارزنده کشور اعلام و اضافه کرد:‌ می توان با احیا و مرمت این بنای ملی، نسبت به مکانی جهت اقامه نماز، مبادرت کرد.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوه نیزگفت: عملیات مرمت و تزیینات گنبدخانه مسجد جامع این شهرستان هفته گذشته به پایان رسید.

محسن نبوی افزود: این عملیات شامل مرمت، تثبیت، استحکام بخشی، گچبری، کاشی کاری و پاکسازی فضای کتیبه ها، محرابها و بدنه های داخلی گنبدخانه مسجد جامع بوده است.

وی اظهار داشت: اجرای این مرمت که 10 ماه به طول انجامید، یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار دربرداشته است.

سرپرست میراث فرهنگی شهرستان ساوه بیان داشت: گنبدخانه مسجد جامع ساوه از قدیمی ترین بخش های آن است که در قرنهای چهارم و پنجم هجری، در ضلع جنوبی این مکان بنا شده است.

به گفته نبوی، ارتفاع‌ 17 متری این گنبد با کاشی های‌ رنگارنگ‌ تزیین‌ شده‌ و درون‌ گنبدخانه‌، یک‌ محراب‌ گچبری‌ شده‌ وجود دارد که‌ با نقشهایی‌ مانند برگ، گل‌ و بوته‌ زینت‌ یافته‌ است ودر حاشیه‌ محراب‌ گنبدخانه نیزآیات‌ قرآن‌ از جمله بخشی‌ از سوره‌ جمعه‌ دیده‌ می‌ شود.