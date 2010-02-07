شناسنامه ‌های جدید در خراسان جنوبی‌ صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا غلامپور بمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هر فردی که به سن 15 سال تمام برسد، باید شناسنامه او با عکس همان سالش الصاق شود که این اقدام بر اساس مقررات جاری سازمان و در صورت ارائه مدارک عکس‌ دار دولتی معتبر و یا احراز هویت افراد با معرفی و تایید اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال انجام می ‌شود.

به گفته وی در صورت ارائه نشدن مدارک یاد شده، تایید هویت توسط نیروی انتظامی الزامی است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال 9 هزار و582 فقره شناسنامه عکس‌‌ دار شده است، افزود: هشت اداره ثبت احوال در شهرستان‌ها، یک اداره در بخش زیرکوه و یک نمایندگی در بخش نیمبلوک مستقر است و در دیگر مراکز بخش‌ها که فاقد اداره و نمایندگی است دو روز در هفته همکاران این اداره مستقر می ‌شوند و خدمات سجلی به مردم ارائه می‌ شود.

وی با بیان اینکه در 9 ماهه امسال پنج هزار جلد شناسنامه تعویض و یک‌هزار و 553 جلد شناسنامه المثنی صادر شده است، اضافه کرد: به استناد ماده 15 قانون ثبت احوال مهلت اعلام ولادت 15 روز از تاریخ ولادت نوزاد و بر اساس ماده 25 مهلت اعلام وفات 10 روز پس از وقوع است که در این راستا ادارات تابعه باید با توجه به ساز و کار تعیین شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ثبت این وقایع اقدام کنند.

غلامپور بمی اظهار داشت: از ابتدای امسال اسامی نوزادان پسری که بیشترین فراوانی را داشته، به ترتیب ابوالفضل، امیرعلی، امیرحسین، امیر محمد، مهدی و علی بوده است.

وی ادامه داد: اسامی نوزادان دختری که بیشترین فراوانی را داشته به ترتیب فاطمه، فاطمه‌زهرا، زهرا، کوثر، زینب و مبینا است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود: این اداره کل در ثبت رویدادهای حیاتی با شاخص 99.8 درصد رتبه نخست کشور را کسب کرده است و این روند رو به رشد تا رسیدن به شاخص 100 درصد ادامه دارد.