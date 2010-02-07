به گزارش خبرنگار مهر، در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک که امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد، اعضای هیئت اجرایی این کمیته انتخاب شدند.

برپایه این گزارش، در انتخابات امروز محمد مهرآیین با 35 رای، سیما لیموچی با 30 رای، علی کشفیا، دکتر زند و مهرداد آگین هر کدام با 24 رای و شجیعی با 21 رای به عنوان اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شدند.

محمود خسروی وفا صبح امروز برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شد. غلامرضا ابراهیمی، دبیر پیشین فدراسیون تکواندو به عنوان دبیر کل و غفور کارگری و فاطمه رخشانی به عنوان نواب رئیس این کمیته برگزیده شدند.