6 طرح جدید پتروشیمی در عسلویه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموع 6 طرح بزرگ پتروشیمی با ظرفیت اسمی تولید 14/3 میلیون تن در سال و با حجم سرمایه گذاری 2 میلیارد دلار به طور رسمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افتتاح می شوند.

بر این اساس، طرح متانول ششم (توسعه پتروشیمی زاگرس) با ظرفیت تولید یک میلیون و 650 هزار تن در سال با سرمایه گذاری 440 میلیون دلار، بوتادین (توسعه پتروشیمی جم) با ظرفیت تولید 245 هزار تن درسال با سرمایه گذاری 148 میلیون دلار، بندر پتروشیمی منطقه پارس با ظرفیت بارگیری 35 میلیون تن در سال و با سرمایه گذاری 864 میلیون دلار، تصفیه پساب صنعتی و زباله سوز پتروشیمی مبین با سرمایه گذاری 76 میلیون دلار، جداسازی هوای پتروشیمی مبین با سرمایه گذاری 152 میلیون دلار، اتیل بنزن و استایرن منومر (توسعه پتروشیمی پارس) با ظرفیت یک میلیون و 245 هزار تن با سرمایه گذاری 350 میلیون دلار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در هفته جاری به طور رسمی افتتاح می شوند.

در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید کل سالانه محصولات پتروشیمی 73/44 میلیون تن است که با اجرا و افتتاح این 6 طرح، ظرفیت اسمی تولید کل سالانه محصولات پتروشیمی به 87/47 میلیون تن افزایش می یابد.

با اجرای این 6 طرح بزرگ پتروشیمی برای یکهزار و 600 نفر اشتغال مستقیم و برای حدود 20 هزار نفر هم اشتغال غیر مستقیم ایجاد می‌شود.‌